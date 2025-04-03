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ВТБ: клиенты малого и среднего бизнеса удвоили спрос на депозиты - РИА Новости, 03.04.2025
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14:01 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/vtb-2009065529.html
ВТБ: клиенты малого и среднего бизнеса удвоили спрос на депозиты
ВТБ: клиенты малого и среднего бизнеса удвоили спрос на депозиты - РИА Новости, 03.04.2025
ВТБ: клиенты малого и среднего бизнеса удвоили спрос на депозиты
Клиенты малого и среднего бизнеса (МСБ) провели в ВТБ 1,7 миллиона сделок по размещению средств на депозиты и неснижаемые остатки на счетах в первые два месяца... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:01:00+03:00
2025-04-03T14:01:00+03:00
денис бортников
втб (банк)
ставропольский край
ставрополь
россия
банки
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Клиенты малого и среднего бизнеса (МСБ) провели в ВТБ 1,7 миллиона сделок по размещению средств на депозиты и неснижаемые остатки на счетах в первые два месяца 2025 года, это в два раза превышает результат с аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.На встрече в Ставрополе, посвященной старту проекта "Бизнес Баттл", он рассказал, что банк зафиксировал двукратный рост спроса на депозитные продукты для МСБ.Так, предприниматели особенно активно используют краткосрочные депозитные продукты для получения дохода и гибкого доступа к финансам."Предприятия малого и среднего бизнеса особенно ценят возможность оперативного управления своими финансами. Для них важно получать доход от свободных средств и иметь оперативный доступ к капиталу. Банковские депозиты на короткий срок позволяют им эффективно решать эту задачу. ВТБ уже не первый год сохраняет лидирующие позиции на рынке срочного привлечения – почти каждый второй предприниматель или компания на рынке выбирают для этого наши продукты", – приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.По словам топ-менеджера, на фоне высокой ключевой ставки, расширения продуктового предложения банка и возможности онлайн-управления средствами бизнес сохраняет повышенный интерес к продуктам ВТБ для размещения временно свободных средств и получения дохода. По итогам 2024 года число депозитных сделок в ВТБ превысило 8 миллионов, что в два раза больше, чем годом ранее.Также банк зафиксировал рост интереса бизнеса к китайским юаням, что связано с развитием международного бизнеса клиентов и расчетов в национальных валютах, а также желанием диверсифицировать свой портфель. С начала года объем средств в юанях, размещенных на депозитах и неснижаемых остатках на счетах клиентов МСБ, увеличился в пять раз, а количество размещений выросло в семь раз.В четверг в Ставрополе состоялся "День Бизнеса", посвященный запуску конкурса стартапов "Бизнес Баттл". Проект, организованный Русской медиагруппой "Западная пресса", впервые пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ. Он нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства.
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денис бортников, втб (банк), ставропольский край, ставрополь, россия, банки
Денис Бортников, ВТБ (банк), Ставропольский край, Ставрополь, Россия, Банки
ВТБ: клиенты малого и среднего бизнеса удвоили спрос на депозиты

ВТБ: клиенты малого и среднего бизнеса увеличили спрос на депозиты в два раза

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Клиенты малого и среднего бизнеса (МСБ) провели в ВТБ 1,7 миллиона сделок по размещению средств на депозиты и неснижаемые остатки на счетах в первые два месяца 2025 года, это в два раза превышает результат с аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.
На встрече в Ставрополе, посвященной старту проекта "Бизнес Баттл", он рассказал, что банк зафиксировал двукратный рост спроса на депозитные продукты для МСБ.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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24 марта, 17:57
Так, предприниматели особенно активно используют краткосрочные депозитные продукты для получения дохода и гибкого доступа к финансам.
"Предприятия малого и среднего бизнеса особенно ценят возможность оперативного управления своими финансами. Для них важно получать доход от свободных средств и иметь оперативный доступ к капиталу. Банковские депозиты на короткий срок позволяют им эффективно решать эту задачу. ВТБ уже не первый год сохраняет лидирующие позиции на рынке срочного привлечения – почти каждый второй предприниматель или компания на рынке выбирают для этого наши продукты", – приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.
По словам топ-менеджера, на фоне высокой ключевой ставки, расширения продуктового предложения банка и возможности онлайн-управления средствами бизнес сохраняет повышенный интерес к продуктам ВТБ для размещения временно свободных средств и получения дохода. По итогам 2024 года число депозитных сделок в ВТБ превысило 8 миллионов, что в два раза больше, чем годом ранее.
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Также банк зафиксировал рост интереса бизнеса к китайским юаням, что связано с развитием международного бизнеса клиентов и расчетов в национальных валютах, а также желанием диверсифицировать свой портфель. С начала года объем средств в юанях, размещенных на депозитах и неснижаемых остатках на счетах клиентов МСБ, увеличился в пять раз, а количество размещений выросло в семь раз.
В четверг в Ставрополе состоялся "День Бизнеса", посвященный запуску конкурса стартапов "Бизнес Баттл". Проект, организованный Русской медиагруппой "Западная пресса", впервые пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ. Он нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства.
 
Денис БортниковВТБ (банк)Ставропольский крайСтавропольРоссияБанки
 
 
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