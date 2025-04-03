https://ria.ru/20250403/vtb-2009065529.html

ВТБ: клиенты малого и среднего бизнеса удвоили спрос на депозиты

ВТБ: клиенты малого и среднего бизнеса удвоили спрос на депозиты - РИА Новости, 03.04.2025

ВТБ: клиенты малого и среднего бизнеса удвоили спрос на депозиты

Клиенты малого и среднего бизнеса (МСБ) провели в ВТБ 1,7 миллиона сделок по размещению средств на депозиты и неснижаемые остатки на счетах в первые два месяца... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:01:00+03:00

2025-04-03T14:01:00+03:00

2025-04-03T14:01:00+03:00

денис бортников

втб (банк)

ставропольский край

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Клиенты малого и среднего бизнеса (МСБ) провели в ВТБ 1,7 миллиона сделок по размещению средств на депозиты и неснижаемые остатки на счетах в первые два месяца 2025 года, это в два раза превышает результат с аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.На встрече в Ставрополе, посвященной старту проекта "Бизнес Баттл", он рассказал, что банк зафиксировал двукратный рост спроса на депозитные продукты для МСБ.Так, предприниматели особенно активно используют краткосрочные депозитные продукты для получения дохода и гибкого доступа к финансам."Предприятия малого и среднего бизнеса особенно ценят возможность оперативного управления своими финансами. Для них важно получать доход от свободных средств и иметь оперативный доступ к капиталу. Банковские депозиты на короткий срок позволяют им эффективно решать эту задачу. ВТБ уже не первый год сохраняет лидирующие позиции на рынке срочного привлечения – почти каждый второй предприниматель или компания на рынке выбирают для этого наши продукты", – приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.По словам топ-менеджера, на фоне высокой ключевой ставки, расширения продуктового предложения банка и возможности онлайн-управления средствами бизнес сохраняет повышенный интерес к продуктам ВТБ для размещения временно свободных средств и получения дохода. По итогам 2024 года число депозитных сделок в ВТБ превысило 8 миллионов, что в два раза больше, чем годом ранее.Также банк зафиксировал рост интереса бизнеса к китайским юаням, что связано с развитием международного бизнеса клиентов и расчетов в национальных валютах, а также желанием диверсифицировать свой портфель. С начала года объем средств в юанях, размещенных на депозитах и неснижаемых остатках на счетах клиентов МСБ, увеличился в пять раз, а количество размещений выросло в семь раз.В четверг в Ставрополе состоялся "День Бизнеса", посвященный запуску конкурса стартапов "Бизнес Баттл". Проект, организованный Русской медиагруппой "Западная пресса", впервые пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ. Он нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства.

https://ria.ru/20250324/vtb-2007027133.html

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ставропольский край

ставрополь

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Артем Смирнов

денис бортников, втб (банк), ставропольский край, ставрополь, россия, банки