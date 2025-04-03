https://ria.ru/20250403/vsu-2009207860.html
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 03.04.2025
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные обстреляли и атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:27:00+03:00
2025-04-03T20:27:00+03:00
2025-04-03T20:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали дронами пять населенных пунктов в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам. Предварительно, никто не пострадал. В Шебекинском округе в селе Муром в результате прилёта боеприпаса повреждена надворная постройка. В городе Шебекино на парковку одного из предприятий упал дрон — в здании выбиты окна, также осколками посечены два припаркованных легковых автомобиля", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Грайворонском округе в селе Головчино дрон атаковал "Газель". В хуторе Масычево сельскохозяйственное предприятие подверглось атаке дрона, в результате чего на территории повреждены два легковых автомобиля. Ещё один FPV-дрон ударил по частному дому в посёлке Малиновка Белгородского района.
https://ria.ru/20250322/drony-2006688323.html
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белгородская область, муром, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области