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Главком НАТО в Европе заявил о неспособности ВСУ к большому наступлению - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:16 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/vsu-2009205732.html
Главком НАТО в Европе заявил о неспособности ВСУ к большому наступлению
Главком НАТО в Европе заявил о неспособности ВСУ к большому наступлению - РИА Новости, 03.04.2025
Главком НАТО в Европе заявил о неспособности ВСУ к большому наступлению
Вооруженные силы Украины не смогут перейти в "большое наступление", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:16:00+03:00
2025-04-03T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
европа
сша
вооруженные силы украины
нато
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут перейти в "большое наступление", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. "Трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената США. Украинские военнопленные рассказывают, что киевский режим проводит силовую мобилизацию, за попытку побега мобилизованных избивают, отправляют в карцер, а затем безоружными бросают в бой. Сложив оружие, пленные военнослужащие ВСУ просят не обменивать их, так как боятся снова оказаться на фронте. По их словам, украинские заградотряды не дают отступать передовым подразделениям, открывая по ним огонь с помощью артиллерии и FPV-дронов. Украинские солдаты и офицеры жалуются в соцсетях на отсутствие регулярной ротации и нормальной медицинской помощи, на плохое снабжение и нехватку боеприпасов на фоне расхищения бюджетных средств киевским режимом, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По словам собеседника агентства, солдаты и офицеры ВСУ активно общаются в украинских чатах и группах в социальных сетях, демонстрируя низкий моральный дух. Украинские пленные ранее рассказывали агентству, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветают пьянство и употребление наркотиков.
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европа, сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Европа, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Главком НАТО в Европе заявил о неспособности ВСУ к большому наступлению

Генерал Каволи заявил о неспособности ВСУ перейти в большое наступление

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут перейти в "большое наступление", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената США.
Украинские военнопленные рассказывают, что киевский режим проводит силовую мобилизацию, за попытку побега мобилизованных избивают, отправляют в карцер, а затем безоружными бросают в бой. Сложив оружие, пленные военнослужащие ВСУ просят не обменивать их, так как боятся снова оказаться на фронте. По их словам, украинские заградотряды не дают отступать передовым подразделениям, открывая по ним огонь с помощью артиллерии и FPV-дронов.
Украинские солдаты и офицеры жалуются в соцсетях на отсутствие регулярной ротации и нормальной медицинской помощи, на плохое снабжение и нехватку боеприпасов на фоне расхищения бюджетных средств киевским режимом, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По словам собеседника агентства, солдаты и офицеры ВСУ активно общаются в украинских чатах и группах в социальных сетях, демонстрируя низкий моральный дух.
Украинские пленные ранее рассказывали агентству, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветают пьянство и употребление наркотиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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