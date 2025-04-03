Главком НАТО в Европе заявил о неспособности ВСУ к большому наступлению
Генерал Каволи заявил о неспособности ВСУ перейти в большое наступление
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут перейти в "большое наступление", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената США.
Украинские военнопленные рассказывают, что киевский режим проводит силовую мобилизацию, за попытку побега мобилизованных избивают, отправляют в карцер, а затем безоружными бросают в бой. Сложив оружие, пленные военнослужащие ВСУ просят не обменивать их, так как боятся снова оказаться на фронте. По их словам, украинские заградотряды не дают отступать передовым подразделениям, открывая по ним огонь с помощью артиллерии и FPV-дронов.
Украинские солдаты и офицеры жалуются в соцсетях на отсутствие регулярной ротации и нормальной медицинской помощи, на плохое снабжение и нехватку боеприпасов на фоне расхищения бюджетных средств киевским режимом, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По словам собеседника агентства, солдаты и офицеры ВСУ активно общаются в украинских чатах и группах в социальных сетях, демонстрируя низкий моральный дух.
Украинские пленные ранее рассказывали агентству, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветают пьянство и употребление наркотиков.
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