https://ria.ru/20250403/vsu-2009205732.html

Главком НАТО в Европе заявил о неспособности ВСУ к большому наступлению

Главком НАТО в Европе заявил о неспособности ВСУ к большому наступлению - РИА Новости, 03.04.2025

Главком НАТО в Европе заявил о неспособности ВСУ к большому наступлению

Вооруженные силы Украины не смогут перейти в "большое наступление", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:16:00+03:00

2025-04-03T20:16:00+03:00

2025-04-03T20:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

европа

сша

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg

ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут перейти в "большое наступление", заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. "Трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената США. Украинские военнопленные рассказывают, что киевский режим проводит силовую мобилизацию, за попытку побега мобилизованных избивают, отправляют в карцер, а затем безоружными бросают в бой. Сложив оружие, пленные военнослужащие ВСУ просят не обменивать их, так как боятся снова оказаться на фронте. По их словам, украинские заградотряды не дают отступать передовым подразделениям, открывая по ним огонь с помощью артиллерии и FPV-дронов. Украинские солдаты и офицеры жалуются в соцсетях на отсутствие регулярной ротации и нормальной медицинской помощи, на плохое снабжение и нехватку боеприпасов на фоне расхищения бюджетных средств киевским режимом, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. По словам собеседника агентства, солдаты и офицеры ВСУ активно общаются в украинских чатах и группах в социальных сетях, демонстрируя низкий моральный дух. Украинские пленные ранее рассказывали агентству, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветают пьянство и употребление наркотиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, сша, вооруженные силы украины, нато