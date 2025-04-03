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ВСУ терроризируют жителей Харьковской области, заявил Ганчев
ВСУ терроризируют жителей Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.04.2025
ВСУ терроризируют жителей Харьковской области, заявил Ганчев
ВСУ терроризируют мирных жителей на подконтрольной ВС РФ части Харьковской области, постоянно обстреливая села, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:14:00+03:00
2025-04-03T19:14:00+03:00
2025-04-03T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. ВСУ терроризируют мирных жителей на подконтрольной ВС РФ части Харьковской области, постоянно обстреливая села, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Активно враг взялся за террор мирного населения подконтрольной ВС РФ территории Харьковщины: гражданские объекты подвергаются постоянным обстрелам, разрушаются дома людей", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996763837.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ терроризируют жителей Харьковской области, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ терроризируют мирных жителей в Харьковской области, обстреливая села