Рейтинг@Mail.ru
ВСУ терроризируют жителей Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/vsu-2009194410.html
ВСУ терроризируют жителей Харьковской области, заявил Ганчев
ВСУ терроризируют жителей Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 03.04.2025
ВСУ терроризируют жителей Харьковской области, заявил Ганчев
ВСУ терроризируют мирных жителей на подконтрольной ВС РФ части Харьковской области, постоянно обстреливая села, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:14:00+03:00
2025-04-03T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. ВСУ терроризируют мирных жителей на подконтрольной ВС РФ части Харьковской области, постоянно обстреливая села, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Активно враг взялся за террор мирного населения подконтрольной ВС РФ территории Харьковщины: гражданские объекты подвергаются постоянным обстрелам, разрушаются дома людей", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996763837.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5945da74a268e32161b43d635480e479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ терроризируют жителей Харьковской области, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ терроризируют мирных жителей в Харьковской области, обстреливая села

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. ВСУ терроризируют мирных жителей на подконтрольной ВС РФ части Харьковской области, постоянно обстреливая села, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Активно враг взялся за террор мирного населения подконтрольной ВС РФ территории Харьковщины: гражданские объекты подвергаются постоянным обстрелам, разрушаются дома людей", - сказал Ганчев.
Разрушенные дома в городе Изюм, Харьковская область - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Украинские власти бросают стариков под обстрелами, заявил Ганчев
1 февраля, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала