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Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:13 03.04.2025 (обновлено: 18:05 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/vsu-2009163103.html
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области
Украинским боевикам руководство запретило сдаваться в курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:13:00+03:00
2025-04-03T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
донбасс
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинским боевикам руководство запретило сдаваться в курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья."Украинским военным, полностью окруженным и блокированным в районе Гуево Курской области, командование запрещает сдаваться. Даже тяжелораненых, недавно мобилизованных, заставляют буквально умирать в подвалах. У большинства нет ни связи, ни медикаментов, ни провианта", — сказал он.Как отметил собеседник агентства, окруженное подразделение ВСУ запросило помощи, но им приказали держаться своими силами. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в регионе. Российские военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу.Всего за время боевых действий противник потерял более 71 750 военнослужащих и 403 танка. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250403/vsu-2009016342.html
https://ria.ru/20250402/vsu-2008987549.html
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курская область, донбасс, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области

Командование ВСУ запретило украинским боевикам сдаваться в Курской области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинским боевикам руководство запретило сдаваться в курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.
"Украинским военным, полностью окруженным и блокированным в районе Гуево Курской области, командование запрещает сдаваться. Даже тяжелораненых, недавно мобилизованных, заставляют буквально умирать в подвалах. У большинства нет ни связи, ни медикаментов, ни провианта", — сказал он.
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Как отметил собеседник агентства, окруженное подразделение ВСУ запросило помощи, но им приказали держаться своими силами.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в регионе. Российские военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу.
Всего за время боевых действий противник потерял более 71 750 военнослужащих и 403 танка.
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По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьДонбассРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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