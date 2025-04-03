https://ria.ru/20250403/vsu-2009163103.html

Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области

Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025

Подполье: командование запретило боевикам ВСУ сдаваться в Курской области

Украинским боевикам руководство запретило сдаваться в курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:13:00+03:00

2025-04-03T17:13:00+03:00

2025-04-03T18:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

донбасс

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинским боевикам руководство запретило сдаваться в курской области, сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья."Украинским военным, полностью окруженным и блокированным в районе Гуево Курской области, командование запрещает сдаваться. Даже тяжелораненых, недавно мобилизованных, заставляют буквально умирать в подвалах. У большинства нет ни связи, ни медикаментов, ни провианта", — сказал он.Как отметил собеседник агентства, окруженное подразделение ВСУ запросило помощи, но им приказали держаться своими силами. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в регионе. Российские военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу.Всего за время боевых действий противник потерял более 71 750 военнослужащих и 403 танка. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250403/vsu-2009016342.html

https://ria.ru/20250402/vsu-2008987549.html

https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008880299.html

курская область

донбасс

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курская область, донбасс, россия, владимир путин, вооруженные силы украины