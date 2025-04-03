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Суд вынес приговор четверым боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 03.04.2025
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15:21 03.04.2025 (обновлено: 16:41 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/vsu-2009129285.html
Суд вынес приговор четверым боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Суд вынес приговор четверым боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 03.04.2025
Суд вынес приговор четверым боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам до 16 лет лишения свободы четверых украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область в 2024 году,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:21:00+03:00
2025-04-03T16:41:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам до 16 лет лишения свободы четверых украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех стрелков и разведчика 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Дениса Калашникова, Сергея Стороженко, Олега Острогляда и Алексея Шульковского. Они признаны виновными по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в конце сентября – начале октября 2024 года четверо боевиков с другими военнослужащими механизированной бригады на БМП Bradley вторглись на территорию Глушковского района Курской области. Они оборудовали наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи, принимали меры к дезорганизации деятельности органов госвласти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил осужденных к лишению свободы на сроки от 15 до 16 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250211/prigovor-1998613289.html
https://ria.ru/20250303/terakty-2002817143.html
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происшествия, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор четверым боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область

Четверо боевиков ВСУ получили до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам до 16 лет лишения свободы четверых украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область в 2024 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех стрелков и разведчика 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Дениса Калашникова, Сергея Стороженко, Олега Острогляда и Алексея Шульковского. Они признаны виновными по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что в конце сентября – начале октября 2024 года четверо боевиков с другими военнослужащими механизированной бригады на БМП Bradley вторглись на территорию Глушковского района Курской области. Они оборудовали наблюдательно-огневые позиции с единой системой разведки, огня и связи, принимали меры к дезорганизации деятельности органов госвласти и местного самоуправления, запугивали мирных граждан, запрещали им передвигаться, препятствовали эвакуации.
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил осужденных к лишению свободы на сроки от 15 до 16 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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