https://ria.ru/20250403/vsu-2009112140.html

ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025

ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в Курской области

Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в курском приграничье более 180 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:25:00+03:00

2025-04-03T14:25:00+03:00

2025-04-03T14:33:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за минувшие сутки в курском приграничье более 180 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два миномета, а также пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 71750 военнослужащих, 403 танка, 330 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2244 боевые бронированные машины, 2602 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008542399.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)