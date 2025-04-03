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В Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека
В Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 03.04.2025
В Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:14:00+03:00
2025-04-03T11:14:00+03:00
2025-04-03T11:14:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. "За прошедшие сутки в результате киевской агрессии пострадали два жителя. В Новой Каховке ранена женщина 1964 года рождения, в Алешках контужен мужчина 1965 года рождения. Оба доставлены на лечение в Каховскую ЦРБ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Новой Каховке целенаправленными сбросами с дронов украинские боевики повредили семь автомобилей, в том числе скорую помощь, а одна из атакованных машин полностью сгорела. По словам Сальдо, ВСУ также обстреляли: Каховку, Таврийск, Горностаевку, Каиры, Князе-Григорьевку, Коробки, Любимовку, Новую Маячку и Старую Збурьевку.
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Новая Каховка, Херсонская область , Каир (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека
Сальдо: в Херсонской области при атаках ВСУ пострадали два человека