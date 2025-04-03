ВСУ нарушили энергетическое перемирие, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ обстреляли четыре энергообъекта в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Украинские войска нарушили энергетическое перемирие, ударив за последнее время как минимум по четырем энергетическим объектам Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Фактически противник уже не соблюдает перемирие. Только в Херсонской области киевские боевики обстреляли как минимум четыре объекта энергетики за время моратория", - сказал Сальдо агентству.
По его словам, оправдания Украины звучат нелепо: мол, отсутствуют письменные договоренности, поэтому нет четкого регулирования.
"По сути это означает одно: киевский режим не собирается соблюдать перемирие. В нынешней ситуации сложно представить, что его продлят. К этому вероломному режиму нет доверия", - сказал Сальдо.
По его мнению, Киев сможет перевооружиться и перегруппироваться в случае полноценного перемирия, которое не остановит мобилизацию и поставки оружия.
"Мораторий на удары по объектам ТЭК не помешает нам бить по врагу в других местах и срывать его агрессивные планы", - сказал губернатор.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.