https://ria.ru/20250403/vsu-2009018055.html

ВСУ ежедневно теряют технику из-за FPV-дронов, заявили в Минобороны

ВСУ ежедневно теряют технику из-за FPV-дронов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.04.2025

ВСУ ежедневно теряют технику из-за FPV-дронов, заявили в Минобороны

ВСУ ежедневно теряют технику из-за российских FPV-дронов на красноармейском направлении, заявили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:13:00+03:00

2025-04-03T05:13:00+03:00

2025-04-03T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

авдеевка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. ВСУ ежедневно теряют технику из-за российских FPV-дронов на красноармейском направлении, заявили журналистам в Минобороны РФ. "Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск "Центр" противник ежедневно теряет боевую технику и несет значительные потери в живой силе на боевых позициях на подступах к Красноармейску", - сообщили в МО. На опубликованных оборонным ведомством кадрах показано уничтожение нескольких единиц бронетехники ВСУ. Одна из бронемашин после первого попадания загорается, удар второго FPV-дрона приводит к мощной детонации. Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад, пока остающийся под контролем Киева.

https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красноармейск, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность