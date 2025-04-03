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ВСУ ежедневно теряют технику из-за FPV-дронов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/vsu-2009018055.html
ВСУ ежедневно теряют технику из-за FPV-дронов, заявили в Минобороны
ВСУ ежедневно теряют технику из-за FPV-дронов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 03.04.2025
ВСУ ежедневно теряют технику из-за FPV-дронов, заявили в Минобороны
ВСУ ежедневно теряют технику из-за российских FPV-дронов на красноармейском направлении, заявили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:13:00+03:00
2025-04-03T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
авдеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. ВСУ ежедневно теряют технику из-за российских FPV-дронов на красноармейском направлении, заявили журналистам в Минобороны РФ. "Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск "Центр" противник ежедневно теряет боевую технику и несет значительные потери в живой силе на боевых позициях на подступах к Красноармейску", - сообщили в МО. На опубликованных оборонным ведомством кадрах показано уничтожение нескольких единиц бронетехники ВСУ. Одна из бронемашин после первого попадания загорается, удар второго FPV-дрона приводит к мощной детонации. Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад, пока остающийся под контролем Киева.
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
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красноармейск, донецкая народная республика, авдеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ ежедневно теряют технику из-за FPV-дронов, заявили в Минобороны

Минобороны: ВСУ ежедневно теряют технику благодаря российским операторам дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 апр – РИА Новости. ВСУ ежедневно теряют технику из-за российских FPV-дронов на красноармейском направлении, заявили журналистам в Минобороны РФ.
"Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск "Центр" противник ежедневно теряет боевую технику и несет значительные потери в живой силе на боевых позициях на подступах к Красноармейску", - сообщили в МО.
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На опубликованных оборонным ведомством кадрах показано уничтожение нескольких единиц бронетехники ВСУ. Одна из бронемашин после первого попадания загорается, удар второго FPV-дрона приводит к мощной детонации.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад, пока остающийся под контролем Киева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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