В подполье раскрыли, что происходит с военными с востока и запада Украины
Киев отправляет военных ВСУ с запада Украины на учебу, а с востока на передовую
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Военнослужащих ВСУ из западных и центральных регионов Украины отправляют учиться военному делу за границу, а из восточных и южных - почти сразу на передовую, рассказали РИА Новости в пророссийском подполье.
"Сейчас в ВСУ видно различие в отношении к военнослужащим из разных регионов Украины. Те, кто был мобилизован в южных или восточных регионах, проходят обучение не больше двух недель на украинских базах и полигонах. После чего их отправляют на передовую. При этом граждане из западных или центральных регионов в основном обучаются за границей. Службу на передовой они не несут, зато часто оказываются в заградотрядаха", - рассказал собеседник агентства.
По словам подпольщика, различие в отношении к военнослужащим в зависимости от происхождения наблюдается даже при оказании медицинской помощи.
"Даже в случае ранения место госпитализации и палата зависят от региона происхождения, в пользу западенцев и жителей "центра", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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