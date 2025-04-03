Рейтинг@Mail.ru
В подполье раскрыли, что происходит с военными с востока и запада Украины - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:40 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/vsu-2009016342.html
В подполье раскрыли, что происходит с военными с востока и запада Украины
В подполье раскрыли, что происходит с военными с востока и запада Украины - РИА Новости, 03.04.2025
В подполье раскрыли, что происходит с военными с востока и запада Украины
Военнослужащих ВСУ из западных и центральных регионов Украины отправляют учиться военному делу за границу, а из восточных и южных - почти сразу на передовую,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:40:00+03:00
2025-04-03T04:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Военнослужащих ВСУ из западных и центральных регионов Украины отправляют учиться военному делу за границу, а из восточных и южных - почти сразу на передовую, рассказали РИА Новости в пророссийском подполье. "Сейчас в ВСУ видно различие в отношении к военнослужащим из разных регионов Украины. Те, кто был мобилизован в южных или восточных регионах, проходят обучение не больше двух недель на украинских базах и полигонах. После чего их отправляют на передовую. При этом граждане из западных или центральных регионов в основном обучаются за границей. Службу на передовой они не несут, зато часто оказываются в заградотрядаха", - рассказал собеседник агентства. По словам подпольщика, различие в отношении к военнослужащим в зависимости от происхождения наблюдается даже при оказании медицинской помощи. "Даже в случае ранения место госпитализации и палата зависят от региона происхождения, в пользу западенцев и жителей "центра", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
В подполье раскрыли, что происходит с военными с востока и запада Украины

Киев отправляет военных ВСУ с запада Украины на учебу, а с востока на передовую

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Военнослужащих ВСУ из западных и центральных регионов Украины отправляют учиться военному делу за границу, а из восточных и южных - почти сразу на передовую, рассказали РИА Новости в пророссийском подполье.
"Сейчас в ВСУ видно различие в отношении к военнослужащим из разных регионов Украины. Те, кто был мобилизован в южных или восточных регионах, проходят обучение не больше двух недель на украинских базах и полигонах. После чего их отправляют на передовую. При этом граждане из западных или центральных регионов в основном обучаются за границей. Службу на передовой они не несут, зато часто оказываются в заградотрядаха", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Даже опытные следователи были в шоке". Что обнаружили в Курской области
Вчера, 08:00
По словам подпольщика, различие в отношении к военнослужащим в зависимости от происхождения наблюдается даже при оказании медицинской помощи.
"Даже в случае ранения место госпитализации и палата зависят от региона происхождения, в пользу западенцев и жителей "центра", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала