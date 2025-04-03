https://ria.ru/20250403/vsu-2009016342.html

В подполье раскрыли, что происходит с военными с востока и запада Украины

В подполье раскрыли, что происходит с военными с востока и запада Украины - РИА Новости, 03.04.2025

В подполье раскрыли, что происходит с военными с востока и запада Украины

Военнослужащих ВСУ из западных и центральных регионов Украины отправляют учиться военному делу за границу, а из восточных и южных - почти сразу на передовую,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T04:40:00+03:00

2025-04-03T04:40:00+03:00

2025-04-03T04:40:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Военнослужащих ВСУ из западных и центральных регионов Украины отправляют учиться военному делу за границу, а из восточных и южных - почти сразу на передовую, рассказали РИА Новости в пророссийском подполье. "Сейчас в ВСУ видно различие в отношении к военнослужащим из разных регионов Украины. Те, кто был мобилизован в южных или восточных регионах, проходят обучение не больше двух недель на украинских базах и полигонах. После чего их отправляют на передовую. При этом граждане из западных или центральных регионов в основном обучаются за границей. Службу на передовой они не несут, зато часто оказываются в заградотрядаха", - рассказал собеседник агентства. По словам подпольщика, различие в отношении к военнослужащим в зависимости от происхождения наблюдается даже при оказании медицинской помощи. "Даже в случае ранения место госпитализации и палата зависят от региона происхождения, в пользу западенцев и жителей "центра", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире