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Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:32 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/vsu-2009015842.html
Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии
Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии - РИА Новости, 03.04.2025
Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии
Норвежцы обучали украинских военных на базе, где располагался корпус морской пехоты из США, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Дубовик. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:32:00+03:00
2025-04-03T04:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
норвегия
днепропетровск
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Норвежцы обучали украинских военных на базе, где располагался корпус морской пехоты из США, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Дубовик. Дубовика мобилизовали 5 сентября 2024 года из Днепропетровска, а в начале октября отправили на обучение в Норвегию. По его словам, он вошел в четвертую или пятую группу, проходившую обучение в Норвегии на натовских базах. "Там только норвежцы были. Там вообще на этой базе был и корпус морской пехоты США, но с ним мы никак не пересекались", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250126/vsu-1995514429.html
сша
норвегия
днепропетровск
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в мире, сша, норвегия, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Норвегия, Днепропетровск
Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии

Дубовик: норвежцы обучали украинских военных на базе корпуса морской пехоты США

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Норвежцы обучали украинских военных на базе, где располагался корпус морской пехоты из США, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Дубовик.
Дубовика мобилизовали 5 сентября 2024 года из Днепропетровска, а в начале октября отправили на обучение в Норвегию. По его словам, он вошел в четвертую или пятую группу, проходившую обучение в Норвегии на натовских базах.
"Там только норвежцы были. Там вообще на этой базе был и корпус морской пехоты США, но с ним мы никак не пересекались", - сказал собеседник агентства.
Иностранные инструкторы обучают украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНорвегияДнепропетровск
 
 
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