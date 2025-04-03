https://ria.ru/20250403/vsu-2009015842.html
Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии
Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии - РИА Новости, 03.04.2025
Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии
Норвежцы обучали украинских военных на базе, где располагался корпус морской пехоты из США, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Дубовик. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:32:00+03:00
2025-04-03T04:32:00+03:00
2025-04-03T04:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
норвегия
днепропетровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Норвежцы обучали украинских военных на базе, где располагался корпус морской пехоты из США, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Дубовик. Дубовика мобилизовали 5 сентября 2024 года из Днепропетровска, а в начале октября отправили на обучение в Норвегию. По его словам, он вошел в четвертую или пятую группу, проходившую обучение в Норвегии на натовских базах. "Там только норвежцы были. Там вообще на этой базе был и корпус морской пехоты США, но с ним мы никак не пересекались", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250126/vsu-1995514429.html
сша
норвегия
днепропетровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, норвегия, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Норвегия, Днепропетровск
Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии
Дубовик: норвежцы обучали украинских военных на базе корпуса морской пехоты США