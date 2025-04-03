https://ria.ru/20250403/vsu-2009015842.html

Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии

Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии - РИА Новости, 03.04.2025

Пленный рассказал об обучении боевиков ВСУ в Норвегии

Норвежцы обучали украинских военных на базе, где располагался корпус морской пехоты из США, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Дубовик. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T04:32:00+03:00

2025-04-03T04:32:00+03:00

2025-04-03T04:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

норвегия

днепропетровск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg

ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Норвежцы обучали украинских военных на базе, где располагался корпус морской пехоты из США, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Дубовик. Дубовика мобилизовали 5 сентября 2024 года из Днепропетровска, а в начале октября отправили на обучение в Норвегию. По его словам, он вошел в четвертую или пятую группу, проходившую обучение в Норвегии на натовских базах. "Там только норвежцы были. Там вообще на этой базе был и корпус морской пехоты США, но с ним мы никак не пересекались", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250126/vsu-1995514429.html

сша

норвегия

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, норвегия, днепропетровск