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Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Вовченко - РИА Новости, 03.04.2025
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19:35 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/vovchenko-2009199596.html
Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Вовченко
Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Вовченко - РИА Новости, 03.04.2025
Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Вовченко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко по его... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:35:00+03:00
2025-04-03T19:35:00+03:00
политика
россия
алексей вовченко
михаил мишустин
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко по его просьбе, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Освободить Вовченко Алексея Витальевича от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по его просьбе", - говорится в документе. Вовченко стал заместителем главы Минтруда РФ в 2012 году, а до этого с 2007 года работал заместителем руководителя Роструда.
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политика, россия, алексей вовченко, михаил мишустин, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Политика, Россия, Алексей Вовченко, Михаил Мишустин, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Вовченко

Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда Вовченко по его просьбе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Вовченко
Алексей Вовченко - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Вовченко . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко по его просьбе, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Освободить Вовченко Алексея Витальевича от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по его просьбе", - говорится в документе.
Вовченко стал заместителем главы Минтруда РФ в 2012 году, а до этого с 2007 года работал заместителем руководителя Роструда.
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