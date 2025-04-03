https://ria.ru/20250403/voronezh-2009175355.html

В Воронеже замначальника отдела полиции арестовали за взятку

В Воронеже замначальника отдела полиции арестовали за взятку - РИА Новости, 03.04.2025

В Воронеже замначальника отдела полиции арестовали за взятку

Воронежский суд арестовал за взятку в 200 тысяч рублей замначальника отдела полиции, который укрывал от ответственности предпринимателя, незаконно нанявшего... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:46:00+03:00

2025-04-03T17:46:00+03:00

2025-04-03T17:48:00+03:00

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взятка

коррупция

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Воронежский суд арестовал за взятку в 200 тысяч рублей замначальника отдела полиции, который укрывал от ответственности предпринимателя, незаконно нанявшего мигрантов, сообщили в Telegram-канале СУСК России по региону. По данным местных СМИ, суд арестовал замначальника отдела полиции № 6 Воронежа, подполковника Дениса Черникова. Его обвиняют в получении взятки за то, что он не привлёк к ответственности предпринимателя, который незаконно нанял на работу мигрантов. "Следственными органами… предъявлено обвинение заместителю начальника одного из городских отделов полиции Воронежа в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). На основании ходатайства следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что уголовное дело возбуждено на основе материалов, которые предоставили сотрудники УФСБ России по Воронежской области. "По данным следствия, в феврале 2025 года сотрудник полиции, действуя из корыстной заинтересованности, через посредника получил незаконное денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за непривлечение к административной ответственности. Полученными денежные средствами полицейский распорядился по собственному усмотрению", — добавили в СУСК.

https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009150163.html

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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, взятка, коррупция, министерство внутренних дел рф (мвд россии)