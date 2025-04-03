https://ria.ru/20250403/vologda-2009220936.html

Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде

Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде - РИА Новости, 03.04.2025

Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале высказал уважение человеку, который спасал в Вологде провалившуюся под лед собаку. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T23:09:00+03:00

2025-04-03T23:09:00+03:00

2025-04-03T23:09:00+03:00

вологодская область

вологда

георгий филимонов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале высказал уважение человеку, который спасал в Вологде провалившуюся под лед собаку. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, что собака провалилась под лед водоема. На помощь ей бросился человек, который сам оказался в воде. Судя по видео, на помощь пришли несколько мужчин и вытащили их на берег. "Поступок. Уважение такому человеку", - написал Филимонов.

https://ria.ru/20241129/moskva-1986506112.html

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Дарья Буймова

вологодская область, вологда, георгий филимонов, общество