Рейтинг@Mail.ru
Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/vologda-2009220936.html
Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде
Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде - РИА Новости, 03.04.2025
Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале высказал уважение человеку, который спасал в Вологде провалившуюся под лед собаку. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:09:00+03:00
2025-04-03T23:09:00+03:00
вологодская область
вологда
георгий филимонов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале высказал уважение человеку, который спасал в Вологде провалившуюся под лед собаку. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, что собака провалилась под лед водоема. На помощь ей бросился человек, который сам оказался в воде. Судя по видео, на помощь пришли несколько мужчин и вытащили их на берег. "Поступок. Уважение такому человеку", - написал Филимонов.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986506112.html
вологодская область
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_d3189dd2a36759b3f7c6a96f5eb0bfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, вологда, георгий филимонов, общество
Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов, Общество
Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде

Губернатор Филимонов выразил уважение человеку, спасавшего собаку в Вологде

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Георгий Филимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале высказал уважение человеку, который спасал в Вологде провалившуюся под лед собаку.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, что собака провалилась под лед водоема. На помощь ей бросился человек, который сам оказался в воде. Судя по видео, на помощь пришли несколько мужчин и вытащили их на берег.
"Поступок. Уважение такому человеку", - написал Филимонов.
Московские спасатели спасли собаку в Южнопортовом районе на юго-востоке столицы - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
На юго-востоке Москвы спасли тонущую собаку
29 ноября 2024, 16:43
 
Вологодская областьВологдаГеоргий ФилимоновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала