https://ria.ru/20250403/vologda-2009220936.html
Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде
Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде - РИА Новости, 03.04.2025
Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале высказал уважение человеку, который спасал в Вологде провалившуюся под лед собаку. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:09:00+03:00
2025-04-03T23:09:00+03:00
2025-04-03T23:09:00+03:00
вологодская область
вологда
георгий филимонов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале высказал уважение человеку, который спасал в Вологде провалившуюся под лед собаку. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, что собака провалилась под лед водоема. На помощь ей бросился человек, который сам оказался в воде. Судя по видео, на помощь пришли несколько мужчин и вытащили их на берег. "Поступок. Уважение такому человеку", - написал Филимонов.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986506112.html
вологодская область
вологда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_d3189dd2a36759b3f7c6a96f5eb0bfae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, вологда, георгий филимонов, общество
Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов, Общество
Губернатор оценил поступок человека, спасавшего собаку в Вологде
Губернатор Филимонов выразил уважение человеку, спасавшего собаку в Вологде