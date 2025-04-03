Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал вопросы развития Курской области важными для Госдумы - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/volodin-2009145852.html
Володин назвал вопросы развития Курской области важными для Госдумы
Володин назвал вопросы развития Курской области важными для Госдумы - РИА Новости, 03.04.2025
Володин назвал вопросы развития Курской области важными для Госдумы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что вопросы развития региона и благополучия... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:27:00+03:00
2025-04-03T16:27:00+03:00
общество
курская область
россия
вячеслав володин
александр хинштейн
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c8aebc0481fb7044d2af5938e231eaf.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что вопросы развития региона и благополучия курян являются важными для Думы, сообщается на сайте ГД. Ранее состоялась встреча Володина и Хинштейна. Они обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области. "Александр Евсеевич, нам очень важно, чтобы у жителей Курской области было все хорошо, регион развивался. Поэтому давайте обсудим эти вопросы", - сказал Володин. Председатель ГД подчеркнул, что вопросы восстановления жилья, социальных и коммунальных объектов должны оставаться в приоритете. Он добавил, что поддержке жителей районов курского региона необходимо уделять самое пристальное внимание, по его мнению, решения должны быть оперативными и законодательно закреплены. Кроме того, в ходе встречи обсуждался принятый ранее закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе в Курской области. По словам Володина, принятый закон позволит распространить социальные гарантии на всех защитников Курской области и членов их семей. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации. Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.
https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html
https://ria.ru/20250402/putin-2008862510.html
https://ria.ru/20250402/status-2008820280.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcf29f3130837c4370955fcce1530869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, россия, вячеслав володин, александр хинштейн, госдума рф
Общество, Курская область, Россия, Вячеслав Володин, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Володин назвал вопросы развития Курской области важными для Госдумы

Володин назвал вопросы благополучия жителей Курской области важными для Госдумы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что вопросы развития региона и благополучия курян являются важными для Думы, сообщается на сайте ГД.
Ранее состоялась встреча Володина и Хинштейна. Они обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области
Вчера, 15:59
"Александр Евсеевич, нам очень важно, чтобы у жителей Курской области было все хорошо, регион развивался. Поэтому давайте обсудим эти вопросы", - сказал Володин.
Председатель ГД подчеркнул, что вопросы восстановления жилья, социальных и коммунальных объектов должны оставаться в приоритете.
Он добавил, что поддержке жителей районов курского региона необходимо уделять самое пристальное внимание, по его мнению, решения должны быть оперативными и законодательно закреплены.
Кроме того, в ходе встречи обсуждался принятый ранее закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе в Курской области.
Эвакуация мирного жителя в Судже - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин поручил обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся жилья
2 апреля, 12:46
По словам Володина, принятый закон позволит распространить социальные гарантии на всех защитников Курской области и членов их семей.
Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.
Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.
Новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Комитет ГД одобрил проект о статусе бойцов в Курской области
2 апреля, 09:42
 
ОбществоКурская областьРоссияВячеслав ВолодинАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала