https://ria.ru/20250403/volodin-2009145852.html

Володин назвал вопросы развития Курской области важными для Госдумы

Володин назвал вопросы развития Курской области важными для Госдумы - РИА Новости, 03.04.2025

Володин назвал вопросы развития Курской области важными для Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что вопросы развития региона и благополучия... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:27:00+03:00

2025-04-03T16:27:00+03:00

2025-04-03T16:27:00+03:00

общество

курская область

россия

вячеслав володин

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что вопросы развития региона и благополучия курян являются важными для Думы, сообщается на сайте ГД. Ранее состоялась встреча Володина и Хинштейна. Они обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области. "Александр Евсеевич, нам очень важно, чтобы у жителей Курской области было все хорошо, регион развивался. Поэтому давайте обсудим эти вопросы", - сказал Володин. Председатель ГД подчеркнул, что вопросы восстановления жилья, социальных и коммунальных объектов должны оставаться в приоритете. Он добавил, что поддержке жителей районов курского региона необходимо уделять самое пристальное внимание, по его мнению, решения должны быть оперативными и законодательно закреплены. Кроме того, в ходе встречи обсуждался принятый ранее закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе в Курской области. По словам Володина, принятый закон позволит распространить социальные гарантии на всех защитников Курской области и членов их семей. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации. Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.

https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html

https://ria.ru/20250402/putin-2008862510.html

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общество, курская область, россия, вячеслав володин, александр хинштейн, госдума рф