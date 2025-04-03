Володин назвал вопросы развития Курской области важными для Госдумы
Володин назвал вопросы благополучия жителей Курской области важными для Госдумы
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном заявил, что вопросы развития региона и благополучия курян являются важными для Думы, сообщается на сайте ГД.
Ранее состоялась встреча Володина и Хинштейна. Они обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области.
"Александр Евсеевич, нам очень важно, чтобы у жителей Курской области было все хорошо, регион развивался. Поэтому давайте обсудим эти вопросы", - сказал Володин.
Председатель ГД подчеркнул, что вопросы восстановления жилья, социальных и коммунальных объектов должны оставаться в приоритете.
Он добавил, что поддержке жителей районов курского региона необходимо уделять самое пристальное внимание, по его мнению, решения должны быть оперативными и законодательно закреплены.
Кроме того, в ходе встречи обсуждался принятый ранее закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе в Курской области.
По словам Володина, принятый закон позволит распространить социальные гарантии на всех защитников Курской области и членов их семей.
Госдума в четверг на пленарном заседании приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий для бойцов, участвовавших в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации.
Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.
Новая норма позволит получить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава ОВД, войск Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС, органов принудительного исполнения, прокурорам, сотрудникам СК РФ, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения спецоперации, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении указанных задач.
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