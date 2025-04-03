https://ria.ru/20250403/volodin-2009140698.html

Володин провел встречу с Хинштейном

Володин провел встречу с Хинштейном - РИА Новости, 03.04.2025

Володин провел встречу с Хинштейном

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:06:00+03:00

2025-04-03T16:06:00+03:00

2025-04-03T16:07:00+03:00

политика

курская область

александр хинштейн

вячеслав володин

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009140219_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_b82a2c9d87845a99b0ab572f0076ae7a.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщается на сайте ГД. "Состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна", - сказано на сайте Думы. Отмечается, что Володин и Хинштейн обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области. "Александр Евсеевич, нам очень важно, чтобы у жителей Курской области было все хорошо, регион развивался. Поэтому давайте обсудим эти вопросы", - сказал председатель Госдумы, слова которого приводятся на сайте. Кроме того, уточняется, что Хинштейн проинформировал об оказываемой курянам помощи, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.

https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html

https://ria.ru/20250403/gosduma-2009114241.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курская область, александр хинштейн, вячеслав володин, госдума рф, россия