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Володин провел встречу с Хинштейном - РИА Новости, 03.04.2025
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16:06 03.04.2025 (обновлено: 16:07 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/volodin-2009140698.html
Володин провел встречу с Хинштейном
Володин провел встречу с Хинштейном - РИА Новости, 03.04.2025
Володин провел встречу с Хинштейном
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:06:00+03:00
2025-04-03T16:07:00+03:00
политика
курская область
александр хинштейн
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщается на сайте ГД. "Состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна", - сказано на сайте Думы. Отмечается, что Володин и Хинштейн обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области. "Александр Евсеевич, нам очень важно, чтобы у жителей Курской области было все хорошо, регион развивался. Поэтому давайте обсудим эти вопросы", - сказал председатель Госдумы, слова которого приводятся на сайте. Кроме того, уточняется, что Хинштейн проинформировал об оказываемой курянам помощи, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.
https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009114241.html
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политика, курская область, александр хинштейн, вячеслав володин, госдума рф, россия
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин провел встречу с Хинштейном

Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Хинштейном

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщается на сайте ГД.
"Состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна", - сказано на сайте Думы.
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Отмечается, что Володин и Хинштейн обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области.
"Александр Евсеевич, нам очень важно, чтобы у жителей Курской области было все хорошо, регион развивался. Поэтому давайте обсудим эти вопросы", - сказал председатель Госдумы, слова которого приводятся на сайте.
Кроме того, уточняется, что Хинштейн проинформировал об оказываемой курянам помощи, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.
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