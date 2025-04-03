https://ria.ru/20250403/volodin-2009140698.html
Володин провел встречу с Хинштейном
Володин провел встречу с Хинштейном - РИА Новости, 03.04.2025
Володин провел встречу с Хинштейном
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:06:00+03:00
2025-04-03T16:06:00+03:00
2025-04-03T16:07:00+03:00
политика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщается на сайте ГД. "Состоялась встреча председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна", - сказано на сайте Думы. Отмечается, что Володин и Хинштейн обсудили вопросы законодательного обеспечения социальной поддержки жителей приграничных районов Курской области. "Александр Евсеевич, нам очень важно, чтобы у жителей Курской области было все хорошо, регион развивался. Поэтому давайте обсудим эти вопросы", - сказал председатель Госдумы, слова которого приводятся на сайте. Кроме того, уточняется, что Хинштейн проинформировал об оказываемой курянам помощи, пострадавшим от агрессии украинских боевиков, а также о проектах по восстановлению инфраструктуры региона.
https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html
https://ria.ru/20250403/gosduma-2009114241.html
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политика, курская область, александр хинштейн, вячеслав володин, госдума рф, россия
Политика, Курская область, Александр Хинштейн, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин провел встречу с Хинштейном
Володин провел встречу с врио губернатора Курской области Хинштейном