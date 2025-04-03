https://ria.ru/20250403/volkov-2009221128.html

В отношении отца иноагента Волкова* избрали подписку о невыезде

В отношении отца иноагента Волкова* избрали подписку о невыезде - РИА Новости, 03.04.2025

В отношении отца иноагента Волкова* избрали подписку о невыезде

Подписка о невыезде избрана в отношении отца иностранного агента Леонида Волкова*, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, сообщили РИА... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T23:12:00+03:00

2025-04-03T23:12:00+03:00

2025-04-03T23:19:00+03:00

происшествия

россия

леонид волков

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Подписка о невыезде избрана в отношении отца иностранного агента Леонида Волкова*, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "По Волкову* мера – подписка о невыезде", – сказал собеседник агентства. Волков-старший был задержан утром в четверг в уральской столице по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"**. Позднее против него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской организации, он проходит в нем подозреваемым, рассказали ранее РИА Новости в силовых структурах.* Физическое лицо, признанное иноагентом и включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.

https://ria.ru/20250403/otets-2009059337.html

https://ria.ru/20250401/rozysk-2008732866.html

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происшествия, россия, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)