https://ria.ru/20250403/volkov-2009221128.html
В отношении отца иноагента Волкова* избрали подписку о невыезде
В отношении отца иноагента Волкова* избрали подписку о невыезде - РИА Новости, 03.04.2025
В отношении отца иноагента Волкова* избрали подписку о невыезде
Подписка о невыезде избрана в отношении отца иностранного агента Леонида Волкова*, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, сообщили РИА... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:12:00+03:00
2025-04-03T23:12:00+03:00
2025-04-03T23:19:00+03:00
происшествия
россия
леонид волков
фонд борьбы с коррупцией
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Подписка о невыезде избрана в отношении отца иностранного агента Леонида Волкова*, подозреваемого в финансировании экстремистской организации, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "По Волкову* мера – подписка о невыезде", – сказал собеседник агентства. Волков-старший был задержан утром в четверг в уральской столице по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"**. Позднее против него возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской организации, он проходит в нем подозреваемым, рассказали ранее РИА Новости в силовых структурах.* Физическое лицо, признанное иноагентом и включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
https://ria.ru/20250403/otets-2009059337.html
https://ria.ru/20250401/rozysk-2008732866.html
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происшествия, россия, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Леонид Волков, Фонд борьбы с коррупцией, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В отношении отца иноагента Волкова* избрали подписку о невыезде
Отцу Волкова по делу о финансировании ФБК избрали подписку о невыезде