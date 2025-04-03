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Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:21 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/voennye-2009018667.html
Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра
Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 03.04.2025
Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра
Операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:21:00+03:00
2025-04-03T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
артемовск
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения точными ударами уничтожают пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что конструкция позволяет "Молнии-2" развить значительно большую скорость, чем у обычного FPV-дрона, и пролететь с более тяжелой полезной нагрузкой на большее расстояние. БПЛА "Молния-2" – ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющий наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
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безопасность, часов яр, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Артемовск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра

Операторы БПЛА Молния-2 уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения точными ударами уничтожают пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщили в МО.
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В ведомстве уточнили, что конструкция позволяет "Молнии-2" развить значительно большую скорость, чем у обычного FPV-дрона, и пролететь с более тяжелой полезной нагрузкой на большее расстояние.
БПЛА "Молния-2" – ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющий наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧасов ЯрАртемовскДонбассВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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