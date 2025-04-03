Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра
Операторы БПЛА Молния-2 уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения точными ударами уничтожают пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщили в МО.
В ведомстве уточнили, что конструкция позволяет "Молнии-2" развить значительно большую скорость, чем у обычного FPV-дрона, и пролететь с более тяжелой полезной нагрузкой на большее расстояние.
БПЛА "Молния-2" – ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющий наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
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