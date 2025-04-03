https://ria.ru/20250403/voennye-2009018667.html

Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра

Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 03.04.2025

Российские военные уничтожили пехоту ВСУ в районе Часова Яра

Операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:21:00+03:00

2025-04-03T05:21:00+03:00

2025-04-03T05:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

часов яр

артемовск

донбасс

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета БПЛА самолетного типа "Молния-2" Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения точными ударами уничтожают пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр", - сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что конструкция позволяет "Молнии-2" развить значительно большую скорость, чем у обычного FPV-дрона, и пролететь с более тяжелой полезной нагрузкой на большее расстояние. БПЛА "Молния-2" – ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющий наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

артемовск

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, часов яр, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)