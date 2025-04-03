https://ria.ru/20250403/vklad-2008971625.html

Неочевидный способ: россияне смогут заработать триллионы

Неочевидный способ: россияне смогут заработать триллионы - РИА Новости, 03.04.2025

Неочевидный способ: россияне смогут заработать триллионы

Доля валютных депозитов у физических лиц достигла исторического минимума в 6,3%, у юридических — снизилась до 18,9%, отмечается в годовом отчете Банка России. А РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:00:00+03:00

2025-04-03T08:00:00+03:00

2025-04-03T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доля валютных депозитов у физических лиц достигла исторического минимума в 6,3%, у юридических — снизилась до 18,9%, отмечается в годовом отчете Банка России. А рублевые вклады растут. Что это дает экономике — в материале РИА Новости.Продолжили избавлятьсяРоссияне предпочитают хранить сбережения в национальной валюте."Средства населения на счетах в кредитных организациях рекордно выросли: на 26,1% (до 57,5 триллиона рублей), что существенно превышает прирост за 2023 год (плюс 19,7%). Это произошло в том числе благодаря увеличившимся доходам и высоким ставкам по вкладам", — указывает регулятор.У юридических лиц — плюс 11,9%, 61,3 триллиона. В основном за счет компаний-экспортеров и исполнителей госконтрактов.Не только ставкиЭксперты указывают: активная девалютизация, когда люди и компании переводят средства из долларов и евро в рубли, — уже устойчивый тренд."Для обычных граждан это способ избежать сложностей с использованием иностранной валюты. Организациям рубль удобнее для бизнеса внутри страны", — говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Усилилась деловая активность на внутреннем рынке, добавляет он. Предприятия, особенно экспортеры и компании с государственными контрактами, показывают хорошие финансовые результаты и пополняют рублевые счета для дальнейшего развития. Влияют и ограничения на движение капитала. Сейчас курс рубля формируется главным образом за счет внешнеторговых операций, а не финансовых потоков.Снижение зависимостиЗависимость финансовой системы страны от иностранных валют слабеет."Теперь банки меньше подвержены рискам, связанным с колебаниями курсов доллара или евро", — уточняет Антонов.Длительная аккумуляция средств бизнеса и частных лиц на банковских счетах помогает уберечь экономику от перегрева, снижая потребительский спрос и инфляционные ожидания к целевым уровням ЦБ (четыре процента в год), подчеркивает Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".Нужны или нетРазумеется, есть и отрицательные моменты. Иностранные деньги стали менее доступны. Это создает сложности компаниям, занимающимся импортом товаров и нуждающимся в долларах или евро для расчетов с зарубежными партнерами. К тому же повышается уязвимость граждан, организаций и к инфляции, и к возможным колебаниям курса рубля в долгосрочной перспективе.В условиях длительных высоких рублевых ставок следует четко понимать, для чего может понадобиться валютный вклад."Если вы, например, собираетесь выехать за границу или приобрести импорт. А на бирже из валютных операций извлекают прибыль", — поясняет Антонов. Влияние на курсЧто касается возможностей укрепления национальной денежной единицы — тут все неоднозначно."С одной стороны, увеличение спроса на рубли, в том числе за счет конвертации валюты, теоретически должно усиливать наши деньги. Однако в нынешних условиях курс в большей степени зависит от соотношения экспорта и импорта: сколько валюты поступает в страну от продажи российских товаров и сколько тратится на приобретение зарубежных", — отмечает Антонов.Так, в 2024-м реальный курс рубля к доллару снизился на шесть процентов в основном из-за сокращения профицита по внешнеторговым операциям.В этом году ситуация выравнивается.Профицит счета текущих операций в феврале — 7,9 миллиарда долларов. В январе было 2,9 миллиарда. Торговый баланс улучшился за счет увеличения стоимостного объема экспорта при сжатии импорта, указывает Банк России.Экспорт вырос до 31,3 миллиарда с 29,2, при этом импорт уменьшился на 2,2 миллиарда — до 19,9, уточняет регулятор.Как прогнозируют в ВТБ, в этом году рынок сбережений прибавит 21% (11,6 триллиона рублей), достигнув 68 триллионов. Прежде всего за счет рублевых вкладов. Ожидается, что россияне заработают на депозитах около девяти триллионов.

https://ria.ru/20250322/dollar-2006665472.html

https://ria.ru/20250321/vtb-2006570946.html

https://ria.ru/20250402/bank-2008929261.html

https://ria.ru/20250321/tsb-2006529032.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, депозиты