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Минобороны рассказало подробности освобождения Веселого в ДНР - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 03.04.2025 (обновлено: 19:56 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/veseloe-2009117849.html
Минобороны рассказало подробности освобождения Веселого в ДНР
Минобороны рассказало подробности освобождения Веселого в ДНР - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны рассказало подробности освобождения Веселого в ДНР
Группировка "Восток" при освобождении Веселого в Донбассе зачистила более 200 строений, уничтожила до 100 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:41:00+03:00
2025-04-03T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Веселого в Донбассе зачистила более 200 строений, уничтожила до 100 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Российское военное ведомство в четверг сообщило об освобождении населенного пункта Веселое в ДНР. "Расчеты реактивных систем залпового огня и ударных дронов во взаимодействии с операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов уничтожили огневые позиции и места скопления личного состава ВСУ. Штурмовики провели зачистку зданий и подвальных помещений. Всего было зачищено более 200 строений, уничтожено до 100 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, военнослужащие инженерного подразделения проводят разминирование местности от взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
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донбасс, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало подробности освобождения Веселого в ДНР

МО РФ: российские военные проводят разминирование Веселого в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Веселого в Донбассе зачистила более 200 строений, уничтожила до 100 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Российское военное ведомство в четверг сообщило об освобождении населенного пункта Веселое в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Веселое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
"Расчеты реактивных систем залпового огня и ударных дронов во взаимодействии с операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов уничтожили огневые позиции и места скопления личного состава ВСУ. Штурмовики провели зачистку зданий и подвальных помещений. Всего было зачищено более 200 строений, уничтожено до 100 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, военнослужащие инженерного подразделения проводят разминирование местности от взрывоопасных предметов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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