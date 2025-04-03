Минобороны рассказало подробности освобождения Веселого в ДНР
МО РФ: российские военные проводят разминирование Веселого в ДНР
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Веселого в Донбассе зачистила более 200 строений, уничтожила до 100 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Российское военное ведомство в четверг сообщило об освобождении населенного пункта Веселое в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
"Расчеты реактивных систем залпового огня и ударных дронов во взаимодействии с операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов уничтожили огневые позиции и места скопления личного состава ВСУ. Штурмовики провели зачистку зданий и подвальных помещений. Всего было зачищено более 200 строений, уничтожено до 100 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, военнослужащие инженерного подразделения проводят разминирование местности от взрывоопасных предметов.
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