https://ria.ru/20250403/veseloe-2009117849.html

Минобороны рассказало подробности освобождения Веселого в ДНР

Минобороны рассказало подробности освобождения Веселого в ДНР - РИА Новости, 03.04.2025

Минобороны рассказало подробности освобождения Веселого в ДНР

Группировка "Восток" при освобождении Веселого в Донбассе зачистила более 200 строений, уничтожила до 100 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:41:00+03:00

2025-04-03T14:41:00+03:00

2025-04-03T19:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Веселого в Донбассе зачистила более 200 строений, уничтожила до 100 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Российское военное ведомство в четверг сообщило об освобождении населенного пункта Веселое в ДНР. "Расчеты реактивных систем залпового огня и ударных дронов во взаимодействии с операторами разведывательных беспилотных летательных аппаратов уничтожили огневые позиции и места скопления личного состава ВСУ. Штурмовики провели зачистку зданий и подвальных помещений. Всего было зачищено более 200 строений, уничтожено до 100 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей военного назначения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, военнослужащие инженерного подразделения проводят разминирование местности от взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донбасс, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность