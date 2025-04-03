https://ria.ru/20250403/vens-2009132141.html
Вэнс заявил, что пока не задумывается о выдвижении кандидатом в президенты
Вэнс заявил, что пока не задумывается о выдвижении кандидатом в президенты - РИА Новости, 03.04.2025
Вэнс заявил, что пока не задумывается о выдвижении кандидатом в президенты
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что пока не задумывается о возможном участии в президентских выборах 2028 года и... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:33:00+03:00
2025-04-03T15:33:00+03:00
2025-04-03T15:43:00+03:00
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джеймс дэвид вэнс
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что пока не задумывается о возможном участии в президентских выборах 2028 года и полностью сосредоточен на решении текущих задач администрации."Я просто не думаю о политике сейчас, не думаю даже о промежуточных выборах 2026 года, не говоря уже о выборах президента 2028 года. Когда подойдёт время, я поговорю с президентом (Дональдом Трампом - ред.), и мы решим, как нам поступить", – сказал Вэнс.Он добавил, что главная задача для него сейчас – сделать Америку снова процветающей страной, обеспечить безопасность граждан, вернуть производство в США и снизить стоимость жизни для рядовых американцев."Если мы будем хорошо делать свою работу, политические вопросы решатся сами собой", – подчеркнул Вэнс.
https://ria.ru/20250402/pushkov-2008925729.html
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сша, в мире, джеймс дэвид вэнс
США, В мире, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс заявил, что пока не задумывается о выдвижении кандидатом в президенты
Вэнс заявил, что пока не задумывается об участи в выборах в 2028 году