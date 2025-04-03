https://ria.ru/20250403/vengriya-2009197877.html

Эксперт счел возможным визит Путина в Венгрию после ее выхода из МУС

Эксперт счел возможным визит Путина в Венгрию после ее выхода из МУС - РИА Новости, 03.04.2025

Эксперт счел возможным визит Путина в Венгрию после ее выхода из МУС

После выхода Венгрии из Международного уголовного суда (МУС) станет возможен визит в страну президента России Владимира Путина в рамках урегулирования конфликта РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:30:00+03:00

2025-04-03T19:30:00+03:00

2025-04-03T19:30:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. После выхода Венгрии из Международного уголовного суда (МУС) станет возможен визит в страну президента России Владимира Путина в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую. "После инициирования выхода Венгрии из МУС теперь возможен визит президента России Путина в Будапешт, шансы на который зависят от успеха переговоров о прекращении огня и согласия транзитных стран на маршрут полета", - сказал Киселли. По словам эксперта, визит в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, несмотря на ордер МУС, является "выражением хороших отношений между двумя странами, двумя политиками и двумя правящими партиями". Венгрия ранее предотвратила принятие в ЕС антиизраильских резолюций "даже против пропалестинской критики со стороны Западной Европы", напомнил Киселли. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в середине марта выразил надежду, что конфликт на Украине будет завершен в течение нескольких недель, а Москва и Киев выберут в качестве переговорной площадки Будапешт. Еще до визита Нетаньяху в Будапешт глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут Международного уголовного суда (МУС), поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру. МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20250208/berbok-1998096406.html

https://ria.ru/20250403/mus-2009095512.html

https://ria.ru/20241202/mus-1986874103.html

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в мире, венгрия, россия, владимир путин, виктор орбан, международный уголовный суд, евросоюз