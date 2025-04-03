Эксперт счел возможным визит Путина в Венгрию после ее выхода из МУС
Политаналитик Киселли: выход Венгрии из МУС делает возможным визит Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. После выхода Венгрии из Международного уголовного суда (МУС) станет возможен визит в страну президента России Владимира Путина в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
"После инициирования выхода Венгрии из МУС теперь возможен визит президента России Путина в Будапешт, шансы на который зависят от успеха переговоров о прекращении огня и согласия транзитных стран на маршрут полета", - сказал Киселли.
По словам эксперта, визит в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, несмотря на ордер МУС, является "выражением хороших отношений между двумя странами, двумя политиками и двумя правящими партиями".
Венгрия ранее предотвратила принятие в ЕС антиизраильских резолюций "даже против пропалестинской критики со стороны Западной Европы", напомнил Киселли.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в середине марта выразил надежду, что конфликт на Украине будет завершен в течение нескольких недель, а Москва и Киев выберут в качестве переговорной площадки Будапешт.
Еще до визита Нетаньяху в Будапешт глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не ратифицировала статут Международного уголовного суда (МУС), поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.
МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
В МУС обеспокоились ростом количества ордеров на арест
2 декабря 2024, 14:31