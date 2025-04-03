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Орбан объяснил выход Венгрии из МУС - РИА Новости, 03.04.2025
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14:09 03.04.2025 (обновлено: 14:28 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/vengriya-2009106603.html
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС - РИА Новости, 03.04.2025
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС
Венгрия приняла решение выйти из Международного уголовного суда (МУС), потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:09:00+03:00
2025-04-03T14:28:00+03:00
в мире
венгрия
международный уголовный суд
виктор орбан
биньямин нетаньяху
израиль
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Венгрия приняла решение выйти из Международного уголовного суда (МУС), потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Причина (выхода Венгрии из МУС - ред.) в том, что мы убедились, что суд превращается в политический. То есть в последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд. И это наиболее отчетливо видно в его решении относительно Израиля", - сказал Орбан на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Орбан сообщил, что глава венгерского МИД Петер Сийярто в четверг внесет в венгерский парламент законопроект о выходе Венгрии из Римского статута.
https://ria.ru/20250403/mus-2009095512.html
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в мире, венгрия, международный уголовный суд, виктор орбан, биньямин нетаньяху, израиль, петер сийярто
В мире, Венгрия, Международный уголовный суд, Виктор Орбан, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Петер Сийярто
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС

Орбан объяснил выход Венгрии из МУС политизацией организации

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Венгрия приняла решение выйти из Международного уголовного суда (МУС), потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Причина (выхода Венгрии из МУС - ред.) в том, что мы убедились, что суд превращается в политический. То есть в последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд. И это наиболее отчетливо видно в его решении относительно Израиля", - сказал Орбан на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Орбан сообщил, что глава венгерского МИД Петер Сийярто в четверг внесет в венгерский парламент законопроект о выходе Венгрии из Римского статута.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Будапеште. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху
Вчера, 13:37
 
В миреВенгрияМеждународный уголовный судВиктор ОрбанБиньямин НетаньяхуИзраильПетер Сийярто
 
 
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