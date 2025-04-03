https://ria.ru/20250403/vengriya-2009106603.html

Орбан объяснил выход Венгрии из МУС

Орбан объяснил выход Венгрии из МУС - РИА Новости, 03.04.2025

Орбан объяснил выход Венгрии из МУС

Венгрия приняла решение выйти из Международного уголовного суда (МУС), потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:09:00+03:00

2025-04-03T14:09:00+03:00

2025-04-03T14:28:00+03:00

в мире

венгрия

международный уголовный суд

виктор орбан

биньямин нетаньяху

израиль

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6316efba3bdf9837a6274299dbe52bca.jpg

БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Венгрия приняла решение выйти из Международного уголовного суда (МУС), потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Причина (выхода Венгрии из МУС - ред.) в том, что мы убедились, что суд превращается в политический. То есть в последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд. И это наиболее отчетливо видно в его решении относительно Израиля", - сказал Орбан на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Орбан сообщил, что глава венгерского МИД Петер Сийярто в четверг внесет в венгерский парламент законопроект о выходе Венгрии из Римского статута.

https://ria.ru/20250403/mus-2009095512.html

венгрия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, международный уголовный суд, виктор орбан, биньямин нетаньяху, израиль, петер сийярто