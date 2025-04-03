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Сийярто рассказал, когда в Венгрии могут проголосовать по выходу из МУС - РИА Новости, 03.04.2025
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17:31 03.04.2025 (обновлено: 17:35 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/vengrija-2009169361.html
Сийярто рассказал, когда в Венгрии могут проголосовать по выходу из МУС
Сийярто рассказал, когда в Венгрии могут проголосовать по выходу из МУС - РИА Новости, 03.04.2025
Сийярто рассказал, когда в Венгрии могут проголосовать по выходу из МУС
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что внес в парламент законопроект о выходе Венгрии из Международного... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:31:00+03:00
2025-04-03T17:35:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что внес в парламент законопроект о выходе Венгрии из Международного уголовного суда (МУС), голосование может состояться в конце мая, решение вступит в силу через год. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую. "На основании решения правительства МИД подготовил соответствующий законопроект, который мы сегодня внесли в парламент. Парламент может начать обсуждение этого законопроекта до конца апреля и проголосовать по нему в конце мая. После парламентского голосования мы, конечно, уведомим ООН о своем шаге, и, согласно международному законодательству, наше решение вступит в силу через год", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, россия, петер сийярто, виктор орбан, международный уголовный суд, оон, facebook
В мире, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Международный уголовный суд, ООН, Facebook
Сийярто рассказал, когда в Венгрии могут проголосовать по выходу из МУС

Сийярто: парламент Венгрии может проголосовать по выходу из МУС в конце мая

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что внес в парламент законопроект о выходе Венгрии из Международного уголовного суда (МУС), голосование может состояться в конце мая, решение вступит в силу через год.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приняла решение выйти из МУС, потому что считает, что организация в последние годы превратилась из беспристрастной в политическую.
"На основании решения правительства МИД подготовил соответствующий законопроект, который мы сегодня внесли в парламент. Парламент может начать обсуждение этого законопроекта до конца апреля и проголосовать по нему в конце мая. После парламентского голосования мы, конечно, уведомим ООН о своем шаге, и, согласно международному законодательству, наше решение вступит в силу через год", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Будапеште. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху
Вчера, 13:37
 
В миреВенгрияРоссияПетер СийяртоВиктор ОрбанМеждународный уголовный судООНFacebook
 
 
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