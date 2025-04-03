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Утечку аммиака на саратовском заводе устранили - РИА Новости, 03.04.2025
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23:05 03.04.2025 (обновлено: 23:15 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/utechka-2009220733.html
Утечку аммиака на саратовском заводе устранили
Утечку аммиака на саратовском заводе устранили - РИА Новости, 03.04.2025
Утечку аммиака на саратовском заводе устранили
Локальная утечка устранена на установке испарения аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области, пострадали три... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:05:00+03:00
2025-04-03T23:15:00+03:00
происшествия
россия
саратов
саратовская область
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САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Локальная утечка устранена на установке испарения аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала.Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники, которым оказывается медицинская помощь. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что, предварительно, пострадали пять человек."Да, действительно, в Балаковском филиале АО "Апатит" около 22.00 (21.00 мск) на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена. По предварительным данным, три человека находятся на медицинском обследовании, (из них) одного отпускают домой, остальных наблюдают. Для расследования создана комиссия", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250219/khimzavod-2000272443.html
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происшествия, россия, саратов, саратовская область
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область
Утечку аммиака на саратовском заводе устранили

Утечку аммиака на саратовском заводе устранили АО "Апатит", трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Локальная утечка устранена на установке испарения аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала.
Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники, которым оказывается медицинская помощь. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что, предварительно, пострадали пять человек.
"Да, действительно, в Балаковском филиале АО "Апатит" около 22.00 (21.00 мск) на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена. По предварительным данным, три человека находятся на медицинском обследовании, (из них) одного отпускают домой, остальных наблюдают. Для расследования создана комиссия", - рассказали в пресс-службе.
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