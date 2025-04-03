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При химутечке на заводе в Саратовской области могли пострадать пять человек
При химутечке на заводе в Саратовской области могли пострадать пять человек - РИА Новости, 03.04.2025
При химутечке на заводе в Саратовской области могли пострадать пять человек
Пять человек, предварительно, пострадали при выбросе химического вещества на заводе в Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:56:00+03:00
2025-04-03T22:56:00+03:00
2025-04-03T22:57:00+03:00
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САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Пять человек, предварительно, пострадали при выбросе химического вещества на заводе в Балаково Саратовской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники, которым оказывается медицинская помощь."Примерно пять", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, сколько человек пострадали.
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происшествия, саратовская область, россия
Происшествия, Саратовская область, Россия
При химутечке на заводе в Саратовской области могли пострадать пять человек
При химутечке на саратовском заводе, предварительно, пострадали пять человек