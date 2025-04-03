https://ria.ru/20250403/utechka-2009218843.html

На предприятии в Саратовской области произошла утечка химического вещества

На предприятии в Саратовской области произошла утечка химического вещества - РИА Новости, 03.04.2025

На предприятии в Саратовской области произошла утечка химического вещества

На предприятии в Саратовской области произошла утечка химического вещества, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T22:39:00+03:00

2025-04-03T22:39:00+03:00

2025-04-03T23:17:00+03:00

саратовская область

происшествия

россия

балаково

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 3 апр — РИА Новости. На предприятии в Саратовской области произошла утечка химического вещества, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Утечка произошла на заводе, есть пострадавшие", — говорится в заявлении.Речь идет об Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро"). В пресс-службе предприятия уточнили, что локальную утечку обнаружили на установке испарения аммиака в районе 22:00 (21:00 мск), ее уже устранили. "По предварительным данным, три человека находятся на медицинском обследовании, (из них. — Прим. ред.) одного отпускают домой, остальных наблюдают. Для расследования создана комиссия", — указывается в сообщении.Региональное управление СК России начало проверку.

https://ria.ru/20250317/otravlenie-2005575607.html

саратовская область

россия

балаково

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саратовская область, происшествия, россия, балаково, следственный комитет россии (ск рф)