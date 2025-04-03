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Россия готова помочь США и Ирану договориться, заявил Рябков - РИА Новости, 03.04.2025
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12:03 03.04.2025 (обновлено: 12:04 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/uslugi-2009072977.html
Россия готова помочь США и Ирану договориться, заявил Рябков
Россия готова помочь США и Ирану договориться, заявил Рябков - РИА Новости, 03.04.2025
Россия готова помочь США и Ирану договориться, заявил Рябков
РФ готова предложить свои добрые услуги, чтобы помочь США и Ирану договориться, пока поезд еще не ушел, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:03:00+03:00
2025-04-03T12:04:00+03:00
в мире
иран
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тегеран (город)
дональд трамп
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РФ готова предложить свои добрые услуги, чтобы помочь США и Ирану договориться, пока поезд еще не ушел, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Пока еще время есть и поезд не ушел, нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться. Россия готова здесь предложить свои добрые услуги и Вашингтону, и Тегерану, и всем, кто в этом заинтересован", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь". Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В начале марта Трамп говорил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, сергей рябков, али хаменеи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Сергей Рябков, Али Хаменеи
Россия готова помочь США и Ирану договориться, заявил Рябков

Рябков: РФ готова предложить свои добрые услуги для переговоров США и Ирана

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РФ готова предложить свои добрые услуги, чтобы помочь США и Ирану договориться, пока поезд еще не ушел, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Пока еще время есть и поезд не ушел, нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться. Россия готова здесь предложить свои добрые услуги и Вашингтону, и Тегерану, и всем, кто в этом заинтересован", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки
2 апреля, 22:11
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В начале марта Трамп говорил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампСергей РябковАли Хаменеи
 
 
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