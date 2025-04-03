https://ria.ru/20250403/ukrainua-2009105225.html

Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством

Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством - РИА Новости, 03.04.2025

Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством

Мали считает Украину террористическим государством, поскольку боевики Сахеля поддерживаются Киевом, заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:03:00+03:00

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абдулай диоп

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мали считает Украину террористическим государством, поскольку боевики Сахеля поддерживаются Киевом, заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп."Некоторые государства помогают этим террористам (в Сахеле), организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина - террористическое государство", - заявил Абдулай Диоп во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки".Он также заявил, что Украина является спонсором терроризма, и ее необходимо остановить.В июле прошлого года в столице Нигера президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250403/sakhel-2009101723.html

https://ria.ru/20250403/mali-2009089117.html

мали

украина

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в мире, мали, украина, сахель , абдулай диоп