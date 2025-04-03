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Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством - РИА Новости, 03.04.2025
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14:03 03.04.2025 (обновлено: 14:15 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/ukrainua-2009105225.html
Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством
Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством - РИА Новости, 03.04.2025
Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством
Мали считает Украину террористическим государством, поскольку боевики Сахеля поддерживаются Киевом, заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:03:00+03:00
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в мире
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украина
сахель
абдулай диоп
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мали считает Украину террористическим государством, поскольку боевики Сахеля поддерживаются Киевом, заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп."Некоторые государства помогают этим террористам (в Сахеле), организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина - террористическое государство", - заявил Абдулай Диоп во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки".Он также заявил, что Украина является спонсором терроризма, и ее необходимо остановить.В июле прошлого года в столице Нигера президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250403/sakhel-2009101723.html
https://ria.ru/20250403/mali-2009089117.html
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в мире, мали, украина, сахель , абдулай диоп
В мире, Мали, Украина, Сахель , Абдулай Диоп
Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством

Глава МИД Мали Диоп назвал Киев террористическим из-за поддержки боевиков Сахеля

© РИА НовостиМинистр иностранных дел Мали Абдулай Диоп
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мали считает Украину террористическим государством, поскольку боевики Сахеля поддерживаются Киевом, заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
"Некоторые государства помогают этим террористам (в Сахеле), организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина - террористическое государство", - заявил Абдулай Диоп во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки".
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Он также заявил, что Украина является спонсором терроризма, и ее необходимо остановить.
В июле прошлого года в столице Нигера президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.
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В миреМалиУкраинаСахельАбдулай Диоп
 
 
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