В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в 10 регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Тревога также объявлена в Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
По данным ресурса, первым сигнал тревоги был объявлен в Харьковской области – в 18.09 (совпадает с мск), затем – в 18.16 – в Киеве и Днепропетровской области, после чего она распространилась на остальные регионы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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