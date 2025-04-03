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"Будут бояться": в Раде призвали украинцев бить сотрудников военкоматов
"Будут бояться": в Раде призвали украинцев бить сотрудников военкоматов - РИА Новости, 03.04.2025
"Будут бояться": в Раде призвали украинцев бить сотрудников военкоматов
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram призвал граждан Украины оказывать силовое сопротивление сотрудникам ТЦК. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:05:00+03:00
2025-04-03T15:05:00+03:00
2025-04-03T16:18:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram призвал граждан Украины оказывать силовое сопротивление сотрудникам ТЦК.Так он отреагировал на распространившиеся в Сети видеоролики, на которых сотрудники военкоматов получают отпор от прохожих во время попыток задержания призывников."Это прекрасно и, конечно, я призываю людей делать именно так, защищаться друг за друга! Потому что сила и правда у вас, а не у этих паршивых полицаев", — заявил нардеп.Депутат выразил надежду, что с такими темпами сотрудники ТЦК скоро будут бояться выходить на улицу.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250330/mobilizatsiya-2008284869.html
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Будут бояться": в Раде призвали украинцев бить сотрудников военкоматов
Депутат Рады Дмитрук призвал оказывать силовое сопротивление сотрудникам ТЦК
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram призвал граждан Украины оказывать силовое сопротивление сотрудникам ТЦК.
Так он отреагировал на распространившиеся в Сети видеоролики, на которых сотрудники военкоматов получают отпор от прохожих во время попыток задержания призывников.
"Это прекрасно и, конечно, я призываю людей делать именно так, защищаться друг за друга! Потому что сила и правда у вас, а не у этих паршивых полицаев", — заявил нардеп.
Депутат выразил надежду, что с такими темпами сотрудники ТЦК скоро будут бояться выходить на улицу.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что "принудительная мобилизация" на Украине
войдет в учебники как геноцид украинского народа.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.