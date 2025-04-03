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В ЛНР рассказали, как украинские чиновники бегут от мобилизации

В ЛНР рассказали, как украинские чиновники бегут от мобилизации - РИА Новости, 03.04.2025

В ЛНР рассказали, как украинские чиновники бегут от мобилизации

Тридцать семь сотрудников силовых ведомств и 22 сотрудника МИД Украины не вернулись из зарубежных командировок с 4 по 24 марта, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:02:00+03:00

2025-04-03T11:02:00+03:00

2025-04-03T11:02:00+03:00

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Тридцать семь сотрудников силовых ведомств и 22 сотрудника МИД Украины не вернулись из зарубежных командировок с 4 по 24 марта, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. "Как нам сообщают наши источники в Верховной раде Украины, силовики за последнее время посетили Европу по командировочным и пригласительным. Есть и те, которые не согласовывали свой выезд с управлением Зеленского… на сегодняшний день порядка 37 человек не вернулись из данных командировок. А из министерства иностранных дел Украины не вернулось 22 человека. Люди боятся, что их могут мобилизовать", - сказал собеседник агентства. По его словам, эти командировки чиновников в основном проходили с 4 по 24 марта, они ездили в сопровождении переводчиков. Не возвращающихся на Украину становится все больше, добавил Киселев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, луганская народная республика, европа, виталий киселев, верховная рада украины