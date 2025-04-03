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В ЛНР рассказали, как украинские чиновники бегут от мобилизации - РИА Новости, 03.04.2025
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11:02 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009056891.html
В ЛНР рассказали, как украинские чиновники бегут от мобилизации
В ЛНР рассказали, как украинские чиновники бегут от мобилизации - РИА Новости, 03.04.2025
В ЛНР рассказали, как украинские чиновники бегут от мобилизации
Тридцать семь сотрудников силовых ведомств и 22 сотрудника МИД Украины не вернулись из зарубежных командировок с 4 по 24 марта, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:02:00+03:00
2025-04-03T11:02:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Тридцать семь сотрудников силовых ведомств и 22 сотрудника МИД Украины не вернулись из зарубежных командировок с 4 по 24 марта, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. "Как нам сообщают наши источники в Верховной раде Украины, силовики за последнее время посетили Европу по командировочным и пригласительным. Есть и те, которые не согласовывали свой выезд с управлением Зеленского… на сегодняшний день порядка 37 человек не вернулись из данных командировок. А из министерства иностранных дел Украины не вернулось 22 человека. Люди боятся, что их могут мобилизовать", - сказал собеседник агентства. По его словам, эти командировки чиновников в основном проходили с 4 по 24 марта, они ездили в сопровождении переводчиков. Не возвращающихся на Украину становится все больше, добавил Киселев.
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в мире, украина, луганская народная республика, европа, виталий киселев, верховная рада украины
В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Европа, Виталий Киселев, Верховная Рада Украины
В ЛНР рассказали, как украинские чиновники бегут от мобилизации

На Украине 59 чиновников и силовиков в марте не вернулись из загранкомандировок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Тридцать семь сотрудников силовых ведомств и 22 сотрудника МИД Украины не вернулись из зарубежных командировок с 4 по 24 марта, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
"Как нам сообщают наши источники в Верховной раде Украины, силовики за последнее время посетили Европу по командировочным и пригласительным. Есть и те, которые не согласовывали свой выезд с управлением Зеленского… на сегодняшний день порядка 37 человек не вернулись из данных командировок. А из министерства иностранных дел Украины не вернулось 22 человека. Люди боятся, что их могут мобилизовать", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эти командировки чиновников в основном проходили с 4 по 24 марта, они ездили в сопровождении переводчиков. Не возвращающихся на Украину становится все больше, добавил Киселев.
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В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЕвропаВиталий КиселевВерховная Рада Украины
 
 
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