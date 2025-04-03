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В США все готово к заключению ресурсной сделки с Украиной, заявил Бессент
В США все готово к заключению ресурсной сделки с Украиной, заявил Бессент - РИА Новости, 03.04.2025
В США все готово к заключению ресурсной сделки с Украиной, заявил Бессент
Представители Украины прибудут в США в конце этой недели или начале следующей, заявил министр финансов США Скотт Бессент, при этом отметив, что у Вашингтона... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:34:00+03:00
2025-04-03T10:34:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Представители Украины прибудут в США в конце этой недели или начале следующей, заявил министр финансов США Скотт Бессент, при этом отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с Киевом. "Я думаю, что к нам может приехать команда с Украины уже в конце этой недели или в начале следующей. Украинцы, я думаю, наняли адвоката", - заявил Бессент в интервью телеканалу Bloomberg TV. Бессент также не стал отрицать, что в течение ближайших двух недель сделка с Киевом по ресурсам может быть заключена, отметив, что США "больше не хотят терять времени", поскольку эта сделка очень важна для американского и украинского народов, а также для процесса мирного урегулирования конфликта. "С нашей стороны все готово", - отметил он, отвечая на комментарий журналистки, что в ближайшие две недели сделку с Украиной удастся "довести до финишной черты". Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250402/ukraina-2008881392.html
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в мире, украина, сша, киев, скотт бессент, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, США, Киев, Скотт Бессент, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
В США все готово к заключению ресурсной сделки с Украиной, заявил Бессент
Бессент: делегация Украины прибудет в США в конце недели для ресурсной сделки