https://ria.ru/20250403/ukraina-2009029728.html

FT узнала, что обсуждает коалиция Запада на переговорах по Украине

FT узнала, что обсуждает коалиция Запада на переговорах по Украине - РИА Новости, 03.04.2025

FT узнала, что обсуждает коалиция Запада на переговорах по Украине

Коалиция западных стран обсуждает использование структур НАТО для развертывания сил на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:28:00+03:00

2025-04-03T08:28:00+03:00

2025-04-03T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Коалиция западных стран обсуждает использование структур НАТО для развертывания сил на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с соответствующими планами."Командно-контрольные структуры НАТО будут использоваться при развертывании так называемых "сил заверения" на Украине в соответствии с одним предложением, которое обсуждается на переговорах под руководством Франции и Великобритании", — говорится в публикации.По данным газеты, силы также смогут использовать общие возможности разведки и наблюдения, имеющиеся у Североатлантического альянса.Как рассказали FT чиновники, это предложение — лишь одно из нескольких обсуждаемых вариантов, оно может измениться до достижения финального соглашения. По их словам, генсек НАТО Марк Рютте присутствовал на переговорах лидеров и отправлял высокопоставленных должностных лиц на технические встречи группы. При этом некоторые члены коалиции сдержаны в отношении этой инициативы. Издание пишет, что союзники рассматривают привлечение НАТО как способ косвенного участия США и получения их поддержки."Если мы собираемся разместить силы и средства десятков стран (на Украине. — Прим. ред.), то НАТО — это единственный вариант (командования и управления. — Прим. ред.), который мы можем использовать", — добавил один из чиновников.В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" заявил, что некоторые участники планируют отправить на Украину "силы сдерживания". Он утверждает, что их разместят в стратегических местах, заранее определенных с украинцами. При этом политик признал, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Министр уточнил, что при появлении европейского контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.

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https://ria.ru/20250329/makron-2008078887.html

https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, эммануэль макрон, марк рютте, сергей лавров, россия, франция, сша