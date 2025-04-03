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Вывезенным ВСУ жителям Курской области запрещали смотреть новости - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:33 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009004743.html
Вывезенным ВСУ жителям Курской области запрещали смотреть новости
Вывезенным ВСУ жителям Курской области запрещали смотреть новости - РИА Новости, 03.04.2025
Вывезенным ВСУ жителям Курской области запрещали смотреть новости
Мирным жителям Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, запрещали смотреть новости на Украине, рассказали РИА Новости эвакуированные из Сумской... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T01:33:00+03:00
2025-04-03T01:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
татьяна москалькова
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Мирным жителям Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, запрещали смотреть новости на Украине, рассказали РИА Новости эвакуированные из Сумской области пожилые куряне. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины. По словам эвакуированного мужчины, вывезенных на территорию Украины курян содержали в старом госпитале в Сумской области. По его словам, людям запретили смотреть новости, для них включали только фильмы. "Нам запретили даже смотреть по телевизору (президента РФ Владимира – ред.) Путина, украинский канал… Нам запретили (смотреть новости – ред.)", - сказал он. По словам эвакуированной пожилой женщины, новости они смогли посмотреть лишь раз тайком. "Новости мы только один раз успели тайком посмотреть. Там телевизор установили настенный и или через планшет, или через телефон завели", - сказала она. Женщина добавила, что новости были про Курскую область. Показания эвакуированных зафиксировали военные следователи СК РФ. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
https://ria.ru/20250324/vsu-2006847867.html
https://ria.ru/20241222/zhurnalisty-1990692616.html
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россия, курская область, сумская область, татьяна москалькова, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Татьяна Москалькова, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Вывезенным ВСУ жителям Курской области запрещали смотреть новости

Жителям Курской области, которых вывезли на Украину. запрещали смотреть новости

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область
Возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область. Архивное фото
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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Мирным жителям Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, запрещали смотреть новости на Украине, рассказали РИА Новости эвакуированные из Сумской области пожилые куряне.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины.
Эвакуация жителей села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске
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По словам эвакуированного мужчины, вывезенных на территорию Украины курян содержали в старом госпитале в Сумской области. По его словам, людям запретили смотреть новости, для них включали только фильмы.
"Нам запретили даже смотреть по телевизору (президента РФ Владимира – ред.) Путина, украинский канал… Нам запретили (смотреть новости – ред.)", - сказал он.
По словам эвакуированной пожилой женщины, новости они смогли посмотреть лишь раз тайком.
"Новости мы только один раз успели тайком посмотреть. Там телевизор установили настенный и или через планшет, или через телефон завели", - сказала она.
Мирные жители об иностранных журналистах в оккупированной ВСУ Судже - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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Женщина добавила, что новости были про Курскую область.
Показания эвакуированных зафиксировали военные следователи СК РФ.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьТатьяна МоскальковаВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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