Вывезенным ВСУ жителям Курской области запрещали смотреть новости
Жителям Курской области, которых вывезли на Украину. запрещали смотреть новости
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область
Возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область. Архивное фото
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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Мирным жителям Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, запрещали смотреть новости на Украине, рассказали РИА Новости эвакуированные из Сумской области пожилые куряне.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины.
По словам эвакуированного мужчины, вывезенных на территорию Украины курян содержали в старом госпитале в Сумской области. По его словам, людям запретили смотреть новости, для них включали только фильмы.
"Нам запретили даже смотреть по телевизору (президента РФ Владимира – ред.) Путина, украинский канал… Нам запретили (смотреть новости – ред.)", - сказал он.
По словам эвакуированной пожилой женщины, новости они смогли посмотреть лишь раз тайком.
"Новости мы только один раз успели тайком посмотреть. Там телевизор установили настенный и или через планшет, или через телефон завели", - сказала она.
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Женщина добавила, что новости были про Курскую область.
Показания эвакуированных зафиксировали военные следователи СК РФ.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
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