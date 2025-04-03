https://ria.ru/20250403/ukraina-2009004743.html

Вывезенным ВСУ жителям Курской области запрещали смотреть новости

Вывезенным ВСУ жителям Курской области запрещали смотреть новости - РИА Новости, 03.04.2025

Вывезенным ВСУ жителям Курской области запрещали смотреть новости

Мирным жителям Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, запрещали смотреть новости на Украине, рассказали РИА Новости эвакуированные из Сумской... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:33:00+03:00

2025-04-03T01:33:00+03:00

2025-04-03T01:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сумская область

татьяна москалькова

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Мирным жителям Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, запрещали смотреть новости на Украине, рассказали РИА Новости эвакуированные из Сумской области пожилые куряне. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины. По словам эвакуированного мужчины, вывезенных на территорию Украины курян содержали в старом госпитале в Сумской области. По его словам, людям запретили смотреть новости, для них включали только фильмы. "Нам запретили даже смотреть по телевизору (президента РФ Владимира – ред.) Путина, украинский канал… Нам запретили (смотреть новости – ред.)", - сказал он. По словам эвакуированной пожилой женщины, новости они смогли посмотреть лишь раз тайком. "Новости мы только один раз успели тайком посмотреть. Там телевизор установили настенный и или через планшет, или через телефон завели", - сказала она. Женщина добавила, что новости были про Курскую область. Показания эвакуированных зафиксировали военные следователи СК РФ. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.

https://ria.ru/20250324/vsu-2006847867.html

https://ria.ru/20241222/zhurnalisty-1990692616.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, сумская область, татьяна москалькова, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество