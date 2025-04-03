https://ria.ru/20250403/ufa-2009063344.html

В Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС

В Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС - РИА Новости, 03.04.2025

В Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС

Правоохранители задержали уфимца, который в форме сотрудника дорожно-постовой службы катался на моноколесе по городу, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:25:00+03:00

2025-04-03T11:25:00+03:00

2025-04-03T11:25:00+03:00

происшествия

уфа

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg

УФА, 3 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали уфимца, который в форме сотрудника дорожно-постовой службы катался на моноколесе по городу, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов. "В сети интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование инспектора ДПС, который двигался на моноколесе по улицам города. В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции был установлен и задержан правонарушитель. Им оказался 28-летний уфимец", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале. Он добавил, что задержанный заплатит штраф по административным статьям "Незаконное ношение форменной одежды" и "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения". Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Севастьянов опубликовал видеозапись, на которой задержанный в форме инспектора ДПС поясняет причину своего поступка профилактикой для любителей по двое ездить на самокатах. "Передвигаемся на моноколесе по городу Уфа, забавляем прохожих. Делаем профилактические работы, наше место появления в общественных местах в форме немного напрягает прокатные самокаты, которые не совсем в курсе, но слышали последние новости. Те, кто ездит по двое, видя меня, либо спешиваются, либо слезают, и один рядом идет пешком. Вот такую профилактику таким проводим. Есть муляжи полицейских машин на автодороге, а я не муляж, я реальный человек", - говорит задержанный.

https://ria.ru/20230130/avto-1848373607.html

https://ria.ru/20240819/krasnojarsk-1967007263.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, гибдд мвд рф