В Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС
ГИБДД: в Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС
Автомобиль ДПС. Архивное фото
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УФА, 3 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали уфимца, который в форме сотрудника дорожно-постовой службы катался на моноколесе по городу, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.
"В сети интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование инспектора ДПС, который двигался на моноколесе по улицам города. В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции был установлен и задержан правонарушитель. Им оказался 28-летний уфимец", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что задержанный заплатит штраф по административным статьям "Незаконное ношение форменной одежды" и "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения". Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Севастьянов опубликовал видеозапись, на которой задержанный в форме инспектора ДПС поясняет причину своего поступка профилактикой для любителей по двое ездить на самокатах.
"Передвигаемся на моноколесе по городу Уфа, забавляем прохожих. Делаем профилактические работы, наше место появления в общественных местах в форме немного напрягает прокатные самокаты, которые не совсем в курсе, но слышали последние новости. Те, кто ездит по двое, видя меня, либо спешиваются, либо слезают, и один рядом идет пешком. Вот такую профилактику таким проводим. Есть муляжи полицейских машин на автодороге, а я не муляж, я реальный человек", - говорит задержанный.
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