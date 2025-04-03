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В Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС - РИА Новости, 03.04.2025
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11:25 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ufa-2009063344.html
В Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС
В Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС - РИА Новости, 03.04.2025
В Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС
Правоохранители задержали уфимца, который в форме сотрудника дорожно-постовой службы катался на моноколесе по городу, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:25:00+03:00
2025-04-03T11:25:00+03:00
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УФА, 3 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали уфимца, который в форме сотрудника дорожно-постовой службы катался на моноколесе по городу, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов. "В сети интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование инспектора ДПС, который двигался на моноколесе по улицам города. В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции был установлен и задержан правонарушитель. Им оказался 28-летний уфимец", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале. Он добавил, что задержанный заплатит штраф по административным статьям "Незаконное ношение форменной одежды" и "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения". Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Севастьянов опубликовал видеозапись, на которой задержанный в форме инспектора ДПС поясняет причину своего поступка профилактикой для любителей по двое ездить на самокатах. "Передвигаемся на моноколесе по городу Уфа, забавляем прохожих. Делаем профилактические работы, наше место появления в общественных местах в форме немного напрягает прокатные самокаты, которые не совсем в курсе, но слышали последние новости. Те, кто ездит по двое, видя меня, либо спешиваются, либо слезают, и один рядом идет пешком. Вот такую профилактику таким проводим. Есть муляжи полицейских машин на автодороге, а я не муляж, я реальный человек", - говорит задержанный.
https://ria.ru/20230130/avto-1848373607.html
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происшествия, уфа, гибдд мвд рф
Происшествия, Уфа, ГИБДД МВД РФ
В Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС

ГИБДД: в Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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УФА, 3 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали уфимца, который в форме сотрудника дорожно-постовой службы катался на моноколесе по городу, сообщил начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.
"В сети интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование инспектора ДПС, который двигался на моноколесе по улицам города. В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции был установлен и задержан правонарушитель. Им оказался 28-летний уфимец", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что задержанный заплатит штраф по административным статьям "Незаконное ношение форменной одежды" и "Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения". Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Севастьянов опубликовал видеозапись, на которой задержанный в форме инспектора ДПС поясняет причину своего поступка профилактикой для любителей по двое ездить на самокатах.
"Передвигаемся на моноколесе по городу Уфа, забавляем прохожих. Делаем профилактические работы, наше место появления в общественных местах в форме немного напрягает прокатные самокаты, которые не совсем в курсе, но слышали последние новости. Те, кто ездит по двое, видя меня, либо спешиваются, либо слезают, и один рядом идет пешком. Вот такую профилактику таким проводим. Есть муляжи полицейских машин на автодороге, а я не муляж, я реальный человек", - говорит задержанный.
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