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Жителя Удмуртии будут судить за убийства, совершенные в 90-х годах - РИА Новости, 03.04.2025
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11:19 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/udmurtija-2009060393.html
Жителя Удмуртии будут судить за убийства, совершенные в 90-х годах
Жителя Удмуртии будут судить за убийства, совершенные в 90-х годах - РИА Новости, 03.04.2025
Жителя Удмуртии будут судить за убийства, совершенные в 90-х годах
Удмуртские следователи завершили расследование уголовных дел против местного жителя, который обвиняется в убийстве пяти человек в 90-х годах, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:19:00+03:00
2025-04-03T11:19:00+03:00
происшествия
россия
рсфср
удмуртская республика (удмуртия)
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 3 апр – РИА Новости. Удмуртские следователи завершили расследование уголовных дел против местного жителя, который обвиняется в убийстве пяти человек в 90-х годах, сообщает СУСК РФ по региону. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "е", "з", "и" ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, в ред. закона РСФСР от 18.02.1993 № 4510-1), п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство)", - говорится в релизе. По данным следствия, мужчина совершил 5 убийств в 1991 году. Во всех убийствах участвовал и его соучастник, но в его отношении уголовное дело прекращено в связи с его смертью в 2016 году. В ведомстве рассказали, что с августа по сентябрь 1991 года мужчина при незаконной покупке огнестрельного оружия не захотел расплачиваться с торговцем и с соучастником выстрелил в него. Вместе они спрятали тело в лесу. Следующее убийство мужчины совершили в ночь на 12 сентября 1991 года: изнасиловали несовершеннолетнюю и, чтобы скрыть преступление, вывезли девушку в лес, где застрелили ее, а тело сбросили в один из искусственных водоемов Воткинского района. "В период октября-ноября 1991 года фигурант и соучастник аналогичным образом убили двух местных жительниц за отказ заниматься проституцией и передавать им вырученные от незаконной деятельности деньги. Кроме того, в марте 2010 года фигурант, находясь в одной из квартир в Воткинске, зарезал знакомую ножом и, желая скрыть следы преступления, он совместно со знакомым расчленил тело и спрятал его части в различных местах на территории города", - сообщает региональный следком. В ведомстве отметили, что собранные следователями доказательства, в том числе заключения медицинской, биологической, ситуационной и психиатрической судебных экспертиз, показания свидетелей и потерпевших (родственников погибших), показания фигуранта, данные им в ходе следственного эксперимента и проверки показаний на месте, легли в основу обвинения.
https://ria.ru/20250301/vlad-2002264859.html
https://ria.ru/20250123/ubiystvo-1995083313.html
россия
рсфср
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, россия, рсфср, удмуртская республика (удмуртия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, РСФСР, Удмуртская Республика (Удмуртия), Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Удмуртии будут судить за убийства, совершенные в 90-х годах

Жителя Удмуртии будут судить за пять убийств, совершенных в 90-х годах

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УФА, 3 апр – РИА Новости. Удмуртские следователи завершили расследование уголовных дел против местного жителя, который обвиняется в убийстве пяти человек в 90-х годах, сообщает СУСК РФ по региону.
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "е", "з", "и" ст. 102 УК РСФСР (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, в ред. закона РСФСР от 18.02.1993 № 4510-1), п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство)", - говорится в релизе.
Тележурналист Влад Листьев - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
"Все еще мало улик". Почему самое громкое убийство 90-х так и не раскрыли
1 марта, 08:00
По данным следствия, мужчина совершил 5 убийств в 1991 году. Во всех убийствах участвовал и его соучастник, но в его отношении уголовное дело прекращено в связи с его смертью в 2016 году.
В ведомстве рассказали, что с августа по сентябрь 1991 года мужчина при незаконной покупке огнестрельного оружия не захотел расплачиваться с торговцем и с соучастником выстрелил в него. Вместе они спрятали тело в лесу. Следующее убийство мужчины совершили в ночь на 12 сентября 1991 года: изнасиловали несовершеннолетнюю и, чтобы скрыть преступление, вывезли девушку в лес, где застрелили ее, а тело сбросили в один из искусственных водоемов Воткинского района.
"В период октября-ноября 1991 года фигурант и соучастник аналогичным образом убили двух местных жительниц за отказ заниматься проституцией и передавать им вырученные от незаконной деятельности деньги. Кроме того, в марте 2010 года фигурант, находясь в одной из квартир в Воткинске, зарезал знакомую ножом и, желая скрыть следы преступления, он совместно со знакомым расчленил тело и спрятал его части в различных местах на территории города", - сообщает региональный следком.
В ведомстве отметили, что собранные следователями доказательства, в том числе заключения медицинской, биологической, ситуационной и психиатрической судебных экспертиз, показания свидетелей и потерпевших (родственников погибших), показания фигуранта, данные им в ходе следственного эксперимента и проверки показаний на месте, легли в основу обвинения.
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Источник: в Амурской области задержали подозреваемого в убийствах в 90-х
23 января, 10:02
 
ПроисшествияРоссияРСФСРУдмуртская Республика (Удмуртия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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