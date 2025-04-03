Израильские ВВС нанесли удары по Сирии
ВВС Израиля нанесли удары по району Кисва к югу от Дамаска
© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 апр — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали район Кисва, расположенный в 20 километрах к югу от Дамаска, передает телеканал Syria TV.
"Самолеты оккупационного Израиля нанесли удары по району Кисва к югу от Дамаска", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ракетным атакам подверглись позиции 75-й бригады бывшей сирийской армии.
Накануне вечером израильская авиация ударила по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Кроме того, ЦАХАЛ обстреляла населенный пункт Нава в провинции Дераа, где, по информации Syria TV, погибли десять человек.
После смены власти в Дамаске в декабре прошлого года израильские силы начали бить по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным атакам подвергаются склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях страны.
Тогда же ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с САР и начала активно укреплять оборону на Голанских высотах, чтобы, как заявили в Тель-Авиве, обеспечить безопасность еврейского государства.
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