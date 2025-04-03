https://ria.ru/20250403/udary-2009210758.html

Израильские ВВС нанесли удары по Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по Сирии - РИА Новости, 03.04.2025

Израильские ВВС нанесли удары по Сирии

Израильские ВВС атаковали район Кисва, расположенный в 20 километрах к югу от Дамаска, передает телеканал Syria TV. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:46:00+03:00

2025-04-03T20:46:00+03:00

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БЕЙРУТ, 3 апр — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали район Кисва, расположенный в 20 километрах к югу от Дамаска, передает телеканал Syria TV. "Самолеты оккупационного Израиля нанесли удары по району Кисва к югу от Дамаска", — говорится в сообщении.По предварительным данным, ракетным атакам подверглись позиции 75-й бригады бывшей сирийской армии.Накануне вечером израильская авиация ударила по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Кроме того, ЦАХАЛ обстреляла населенный пункт Нава в провинции Дераа, где, по информации Syria TV, погибли десять человек.После смены власти в Дамаске в декабре прошлого года израильские силы начали бить по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным атакам подвергаются склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях страны.Тогда же ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с САР и начала активно укреплять оборону на Голанских высотах, чтобы, как заявили в Тель-Авиве, обеспечить безопасность еврейского государства.

https://ria.ru/20250403/gaza-2009201516.html

https://ria.ru/20250403/izrail-2009020894.html

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в мире, дамаск (город), израиль, сирия, хама (мухафаза)