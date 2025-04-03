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Израильские ВВС нанесли удары по Сирии - РИА Новости, 03.04.2025
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20:46 03.04.2025 (обновлено: 21:36 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/udary-2009210758.html
Израильские ВВС нанесли удары по Сирии
Израильские ВВС нанесли удары по Сирии - РИА Новости, 03.04.2025
Израильские ВВС нанесли удары по Сирии
Израильские ВВС атаковали район Кисва, расположенный в 20 километрах к югу от Дамаска, передает телеканал Syria TV. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:46:00+03:00
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БЕЙРУТ, 3 апр — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали район Кисва, расположенный в 20 километрах к югу от Дамаска, передает телеканал Syria TV. "Самолеты оккупационного Израиля нанесли удары по району Кисва к югу от Дамаска", — говорится в сообщении.По предварительным данным, ракетным атакам подверглись позиции 75-й бригады бывшей сирийской армии.Накануне вечером израильская авиация ударила по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Кроме того, ЦАХАЛ обстреляла населенный пункт Нава в провинции Дераа, где, по информации Syria TV, погибли десять человек.После смены власти в Дамаске в декабре прошлого года израильские силы начали бить по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным атакам подвергаются склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях страны.Тогда же ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с САР и начала активно укреплять оборону на Голанских высотах, чтобы, как заявили в Тель-Авиве, обеспечить безопасность еврейского государства.
https://ria.ru/20250403/gaza-2009201516.html
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия, хама (мухафаза)
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия, Хама (мухафаза)
Израильские ВВС нанесли удары по Сирии

ВВС Израиля нанесли удары по району Кисва к югу от Дамаска

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 апр — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали район Кисва, расположенный в 20 километрах к югу от Дамаска, передает телеканал Syria TV.
"Самолеты оккупационного Израиля нанесли удары по району Кисва к югу от Дамаска", — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, ракетным атакам подверглись позиции 75-й бригады бывшей сирийской армии.
Накануне вечером израильская авиация ударила по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Кроме того, ЦАХАЛ обстреляла населенный пункт Нава в провинции Дераа, где, по информации Syria TV, погибли десять человек.
После смены власти в Дамаске в декабре прошлого года израильские силы начали бить по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным атакам подвергаются склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях страны.
Тогда же ЦАХАЛ заняла буферную зону на границе с САР и начала активно укреплять оборону на Голанских высотах, чтобы, как заявили в Тель-Авиве, обеспечить безопасность еврейского государства.
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