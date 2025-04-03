Шольц назвал новые пошлины США ударом по миропорядку торговли
Шольц: пошлины США стали ударом по миропорядку торговли, от них пострадают все
© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины являются ударом по мировому порядку торговли, в конце этого пути пострадают все стороны, заявил исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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"Вся мировая экономика пострадает от этих непродуманных решений: как компании, так и потребители по всему миру, включая самих США. Американское правительство выбирает путь, в конце которого будут только проигравшие", - заявил Шольц в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном.
Шольц подчеркнул, что недавние таможенные решения Трампа являются "совершенно ошибочными".
"Это удар по торговому порядку, который создал процветание по всему миру, порядку, который во многом является результатом именно американских усилий", - сказал он.
По словам Шольца, Евросоюз готов к диалогу с США, чтобы избежать торговой войны, но в то же время будет защищать свои интересы.