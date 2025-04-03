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Шольц назвал новые пошлины США ударом по миропорядку торговли - РИА Новости, 03.04.2025
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11:38 03.04.2025 (обновлено: 12:17 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/udar-2009066548.html
Шольц назвал новые пошлины США ударом по миропорядку торговли
Шольц назвал новые пошлины США ударом по миропорядку торговли - РИА Новости, 03.04.2025
Шольц назвал новые пошлины США ударом по миропорядку торговли
Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины являются ударом по мировому порядку торговли, в конце этого пути пострадают все стороны, заявил... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:38:00+03:00
2025-04-03T12:17:00+03:00
сша
олаф шольц
германия
дональд трамп
берлин (город)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины являются ударом по мировому порядку торговли, в конце этого пути пострадают все стороны, заявил исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц.Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга."Вся мировая экономика пострадает от этих непродуманных решений: как компании, так и потребители по всему миру, включая самих США. Американское правительство выбирает путь, в конце которого будут только проигравшие", - заявил Шольц в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном.Шольц подчеркнул, что недавние таможенные решения Трампа являются "совершенно ошибочными"."Это удар по торговому порядку, который создал процветание по всему миру, порядку, который во многом является результатом именно американских усилий", - сказал он.По словам Шольца, Евросоюз готов к диалогу с США, чтобы избежать торговой войны, но в то же время будет защищать свои интересы.
https://ria.ru/20250403/glavy-2009062597.html
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сша, олаф шольц, германия, дональд трамп, берлин (город), введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Олаф Шольц, Германия, Дональд Трамп, Берлин (город), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Шольц назвал новые пошлины США ударом по миропорядку торговли

Шольц: пошлины США стали ударом по миропорядку торговли, от них пострадают все

© AP Photo / Markus SchreiberОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины являются ударом по мировому порядку торговли, в конце этого пути пострадают все стороны, заявил исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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"Вся мировая экономика пострадает от этих непродуманных решений: как компании, так и потребители по всему миру, включая самих США. Американское правительство выбирает путь, в конце которого будут только проигравшие", - заявил Шольц в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном.
Шольц подчеркнул, что недавние таможенные решения Трампа являются "совершенно ошибочными".
"Это удар по торговому порядку, который создал процветание по всему миру, порядку, который во многом является результатом именно американских усилий", - сказал он.
По словам Шольца, Евросоюз готов к диалогу с США, чтобы избежать торговой войны, но в то же время будет защищать свои интересы.
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Вчера, 11:58
 
СШАОлаф ШольцГерманияДональд ТрампБерлин (город)Введение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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