https://ria.ru/20250403/udar-2009066548.html

Шольц назвал новые пошлины США ударом по миропорядку торговли

Шольц назвал новые пошлины США ударом по миропорядку торговли - РИА Новости, 03.04.2025

Шольц назвал новые пошлины США ударом по миропорядку торговли

Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины являются ударом по мировому порядку торговли, в конце этого пути пострадают все стороны, заявил... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:38:00+03:00

2025-04-03T11:38:00+03:00

2025-04-03T12:17:00+03:00

сша

олаф шольц

германия

дональд трамп

берлин (город)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988645780_239:0:2808:1445_1920x0_80_0_0_bb54b85106cc0468ff0ba6b2f76b94cb.jpg

БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины являются ударом по мировому порядку торговли, в конце этого пути пострадают все стороны, заявил исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц.Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга."Вся мировая экономика пострадает от этих непродуманных решений: как компании, так и потребители по всему миру, включая самих США. Американское правительство выбирает путь, в конце которого будут только проигравшие", - заявил Шольц в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном.Шольц подчеркнул, что недавние таможенные решения Трампа являются "совершенно ошибочными"."Это удар по торговому порядку, который создал процветание по всему миру, порядку, который во многом является результатом именно американских усилий", - сказал он.По словам Шольца, Евросоюз готов к диалогу с США, чтобы избежать торговой войны, но в то же время будет защищать свои интересы.

https://ria.ru/20250403/glavy-2009062597.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009072137.html

сша

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, олаф шольц, германия, дональд трамп, берлин (город), введение трампом пошлин на импорт, в мире