https://ria.ru/20250403/ucheniya-2009020535.html
Отряд кораблей Балтфлота провел учения с учебно-боевыми стрельбами
Отряд кораблей Балтфлота провел учения с учебно-боевыми стрельбами - РИА Новости, 03.04.2025
Отряд кораблей Балтфлота провел учения с учебно-боевыми стрельбами
Отряд кораблей Балтийского флота провёл комплексные учения с выполнением учебно-боевых стрельб в Балтийском море, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:47:00+03:00
2025-04-03T05:47:00+03:00
2025-04-03T05:47:00+03:00
безопасность
балтийское море
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота провёл комплексные учения с выполнением учебно-боевых стрельб в Балтийском море, сообщили в пресс-службе флота. "Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Стойкий" провёл комплексное учение в морских полигонах Балтийского моря", - говорится в сообщении. Уточняется, что на первом этапе экипажи корветов отработали элементы морского боя с кораблями условного противника с выполнением артиллерийских стрельб по морскому щиту-мишени. "Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части применили артиллерийское вооружение, отработав задачи поражения группы надводных кораблей "противника", - сообщили в пресс-службе. Далее балтийцы провели тренировку по борьбе с безэкипажными катерами, в качестве мишеней были использованы макеты, отметили во флоте. "На втором этапе учения личный состав кораблей совершенствовал навыки по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Её роль выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок", - добавили в пресс-службе. Помимо противолодочных действий, экипажи выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех и провели совместные тренировки по противовоздушной обороне, сообщили в Балтийском флоте.
https://ria.ru/20240924/dron-1974348465.html
https://ria.ru/20250303/korabli-2002650289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, балтийское море, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Балтийское море, Балтийский флот ВМФ России
Отряд кораблей Балтфлота провел учения с учебно-боевыми стрельбами
Отряд кораблей ВМФ провел учения с учебно-боевыми стрельбами в Балтийском море
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота провёл комплексные учения с выполнением учебно-боевых стрельб в Балтийском море, сообщили в пресс-службе флота.
"Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Стойкий" провёл комплексное учение в морских полигонах Балтийского моря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на первом этапе экипажи корветов отработали элементы морского боя с кораблями условного противника с выполнением артиллерийских стрельб по морскому щиту-мишени.
"Специалисты ракетно-артиллерийской боевой части применили артиллерийское вооружение, отработав задачи поражения группы надводных кораблей "противника", - сообщили в пресс-службе.
Далее балтийцы провели тренировку по борьбе с безэкипажными катерами, в качестве мишеней были использованы макеты, отметили во флоте.
"На втором этапе учения личный состав кораблей совершенствовал навыки по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Её роль выполняла одна из дизель-электрических подводных лодок", - добавили в пресс-службе.
Помимо противолодочных действий, экипажи выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех и провели совместные тренировки по противовоздушной обороне, сообщили в Балтийском флоте.