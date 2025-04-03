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Энергостратегию России согласовали до 2050 года, заявил Цивилев - РИА Новости, 03.04.2025
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10:02 03.04.2025 (обновлено: 10:11 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/tsivilev-2009039465.html
Энергостратегию России согласовали до 2050 года, заявил Цивилев
Энергостратегию России согласовали до 2050 года, заявил Цивилев - РИА Новости, 03.04.2025
Энергостратегию России согласовали до 2050 года, заявил Цивилев
Энергостратегия России до 2050 года согласована и находится в правительстве, она будет принята после стратегической сессии по электроэнергетике 8 апреля,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:02:00+03:00
2025-04-03T10:11:00+03:00
россия
сергей цивилев
казань
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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КАЗАНЬ, 3 апр- РИА Новости. Энергостратегия России до 2050 года согласована и находится в правительстве, она будет принята после стратегической сессии по электроэнергетике 8 апреля, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах международного энергетического форума "Энергопром" в Казани."Энергостратегия согласована всеми и утверждена, находится в правительстве и ждет своего подписания. Правительство под руководством Михаила Владимировича (Мишустина - ред.) делает стратегические сессии по ее обсуждению. Вчера была стратегическая сессия по нефти и углю, 8 апреля - по электроэнергетике. На этом закончатся все обсуждения", - сказал министр."Да", - ответил он на вопрос, можно ли ждать официальной публикации Энергостратегии после 8 числа.Энергостратегия - основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года.Разработку новой Энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить еще во второй половине 2023 года, затем сроки несколько раз сдвигались. Ранее глава министерства Сергей Цивилев прогнозировал, что Минэнерго представит новую стратегию до конца 2024 года, а затем до конца марта 2025 года.
https://ria.ru/20250321/iran-2006433860.html
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россия, сергей цивилев, казань, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Россия, Сергей Цивилев, Казань, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика
Энергостратегию России согласовали до 2050 года, заявил Цивилев

Цивилев: Энергостратегию России примут после стратегической сессии 8 апреля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр энергетики РФ Сергей Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 апр- РИА Новости. Энергостратегия России до 2050 года согласована и находится в правительстве, она будет принята после стратегической сессии по электроэнергетике 8 апреля, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах международного энергетического форума "Энергопром" в Казани.
"Энергостратегия согласована всеми и утверждена, находится в правительстве и ждет своего подписания. Правительство под руководством Михаила Владимировича (Мишустина - ред.) делает стратегические сессии по ее обсуждению. Вчера была стратегическая сессия по нефти и углю, 8 апреля - по электроэнергетике. На этом закончатся все обсуждения", - сказал министр.
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"Да", - ответил он на вопрос, можно ли ждать официальной публикации Энергостратегии после 8 числа.
Энергостратегия - основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года.
Разработку новой Энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить еще во второй половине 2023 года, затем сроки несколько раз сдвигались. Ранее глава министерства Сергей Цивилев прогнозировал, что Минэнерго представит новую стратегию до конца 2024 года, а затем до конца марта 2025 года.
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