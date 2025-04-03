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Никита Никонов: депозитарная система открывает перспективы для рынка ЦФА - РИА Новости, 03.04.2025
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17:57 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/tsfa-2009178249.html
Никита Никонов: депозитарная система открывает перспективы для рынка ЦФА
Никита Никонов: депозитарная система открывает перспективы для рынка ЦФА - РИА Новости, 03.04.2025
Никита Никонов: депозитарная система открывает перспективы для рынка ЦФА
Тремя ключевыми факторами дальнейшего развития рынка ЦФА являются готовность оператора информационной системы (ОИС) к работе по схеме счета номинального... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:57:00+03:00
2025-04-03T17:57:00+03:00
совкомбанк
банки
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Тремя ключевыми факторами дальнейшего развития рынка ЦФА являются готовность оператора информационной системы (ОИС) к работе по схеме счета номинального держателя, создание дополнительных преимуществ для консервативных инвесторов и использование проверенных решений, включая брокерскую модель, заявил руководитель управления брокерского обслуживания юридических лиц Совкомбанка Никита Никонов на конгрессе Cbonds. "Использование Депозитария брокера или банка для учета ЦФА позволяет обеспечить привычный уровень сервиса и открывает новые перспективы для всего рынка цифровых активов. Если именно в рамках этого подхода будет реализовано дальнейшее развитие рынка ЦФА, то перспективы у этого рынка могут быть самые радужные", – приводится в сообщении банка мнение Никонова. Никонов представил на конгрессе в качестве примера разработанную банком схему номинального держателя. По его утверждению, она способна обеспечивать конфиденциальность за счет взаимодействия клиента только с банковским депозитарием, удобство для ОИС, получающих обороты без необходимости прямого взаимодействия с клиентами, а также удобство для самого банка, сохраняющего контроль и, как следствие, качество сервиса.
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совкомбанк, банки, россия
Совкомбанк, Банки, Россия
Никита Никонов: депозитарная система открывает перспективы для рынка ЦФА

В Совкомбанке считают депозитарную схему фактором развития рынка ЦФА

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип Совкомбанка
Логотип Совкомбанка - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Тремя ключевыми факторами дальнейшего развития рынка ЦФА являются готовность оператора информационной системы (ОИС) к работе по схеме счета номинального держателя, создание дополнительных преимуществ для консервативных инвесторов и использование проверенных решений, включая брокерскую модель, заявил руководитель управления брокерского обслуживания юридических лиц Совкомбанка Никита Никонов на конгрессе Cbonds.
"Использование Депозитария брокера или банка для учета ЦФА позволяет обеспечить привычный уровень сервиса и открывает новые перспективы для всего рынка цифровых активов. Если именно в рамках этого подхода будет реализовано дальнейшее развитие рынка ЦФА, то перспективы у этого рынка могут быть самые радужные", – приводится в сообщении банка мнение Никонова.
На благотворительной платформе Совкомбанка собрали 115 млн рублей за год - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
На благотворительной платформе Совкомбанка собрали 115 млн рублей за год
2 апреля, 13:01
Никонов представил на конгрессе в качестве примера разработанную банком схему номинального держателя. По его утверждению, она способна обеспечивать конфиденциальность за счет взаимодействия клиента только с банковским депозитарием, удобство для ОИС, получающих обороты без необходимости прямого взаимодействия с клиентами, а также удобство для самого банка, сохраняющего контроль и, как следствие, качество сервиса.
 
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