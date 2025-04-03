https://ria.ru/20250403/tsfa-2009178249.html

Никита Никонов: депозитарная система открывает перспективы для рынка ЦФА

Никита Никонов: депозитарная система открывает перспективы для рынка ЦФА - РИА Новости, 03.04.2025

Никита Никонов: депозитарная система открывает перспективы для рынка ЦФА

Тремя ключевыми факторами дальнейшего развития рынка ЦФА являются готовность оператора информационной системы (ОИС) к работе по схеме счета номинального... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:57:00+03:00

2025-04-03T17:57:00+03:00

2025-04-03T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Тремя ключевыми факторами дальнейшего развития рынка ЦФА являются готовность оператора информационной системы (ОИС) к работе по схеме счета номинального держателя, создание дополнительных преимуществ для консервативных инвесторов и использование проверенных решений, включая брокерскую модель, заявил руководитель управления брокерского обслуживания юридических лиц Совкомбанка Никита Никонов на конгрессе Cbonds. "Использование Депозитария брокера или банка для учета ЦФА позволяет обеспечить привычный уровень сервиса и открывает новые перспективы для всего рынка цифровых активов. Если именно в рамках этого подхода будет реализовано дальнейшее развитие рынка ЦФА, то перспективы у этого рынка могут быть самые радужные", – приводится в сообщении банка мнение Никонова. Никонов представил на конгрессе в качестве примера разработанную банком схему номинального держателя. По его утверждению, она способна обеспечивать конфиденциальность за счет взаимодействия клиента только с банковским депозитарием, удобство для ОИС, получающих обороты без необходимости прямого взаимодействия с клиентами, а также удобство для самого банка, сохраняющего контроль и, как следствие, качество сервиса.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

совкомбанк, банки, россия