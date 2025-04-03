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ЦБ рассказал о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов
ЦБ рассказал о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов - РИА Новости, 03.04.2025
ЦБ рассказал о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов
Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, но раскрывать информацию преждевременно, заявила глава регулятора РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:57:00+03:00
2025-04-03T11:57:00+03:00
2025-04-03T11:57:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, но раскрывать информацию преждевременно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. "Некоторые переговоры, взаимодействие на эту тему идет. Сейчас будет преждевременно раскрывать информацию", - ответила Набиуллина на вопрос о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов в России. Глава ЦБ также пошутила, что "когда они откроются, это будет видно".
https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009058457.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов
ЦБ заявил о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов в России