https://ria.ru/20250403/tsb-2009071803.html

ЦБ рассказал о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов

ЦБ рассказал о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов - РИА Новости, 03.04.2025

ЦБ рассказал о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов

Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, но раскрывать информацию преждевременно, заявила глава регулятора РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:57:00+03:00

2025-04-03T11:57:00+03:00

2025-04-03T11:57:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов в России, но раскрывать информацию преждевременно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один. "Некоторые переговоры, взаимодействие на эту тему идет. Сейчас будет преждевременно раскрывать информацию", - ответила Набиуллина на вопрос о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов в России. Глава ЦБ также пошутила, что "когда они откроются, это будет видно".

https://ria.ru/20250403/nabiullina-2009058457.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)