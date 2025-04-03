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ЦБ будет усиливать давление на мошенников, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.04.2025
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10:51 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/tsb-2009052951.html
ЦБ будет усиливать давление на мошенников, заявила Набиуллина
ЦБ будет усиливать давление на мошенников, заявила Набиуллина - РИА Новости, 03.04.2025
ЦБ будет усиливать давление на мошенников, заявила Набиуллина
ЦБ РФ будет усиливать давление на мошенников, сделает все, чтобы они не смогли работать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:51:00+03:00
2025-04-03T10:51:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ЦБ РФ будет усиливать давление на мошенников, сделает все, чтобы они не смогли работать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год. "Теперь несколько слов о мошенничестве. В этом году мы получили от вас особенно много вопросов о том, что сделано, что будет сделано для борьбы с этим злом. Были вопросы и о том, как показал себя двухдневный период охлаждения по денежным переводам. Мы внимательно следим за тем, как применяют его банки, и можем сказать, что это эффективный механизм, который уже уберег сотни тысяч людей от мошенников. Крупные банки ежемесячно приостанавливают около 300 тысяч переводов на основании информации из нашей базы данных", - сказала Набиуллина. Она подчеркнула важность того, чтобы в этой базе были максимально полные данные о мошенниках и от банков, и от МВД. "И не просто полные, но главное, чтобы они быстро к нам попадали. Для этого мы задаем жесткие требования к банкам и развиваем обмен данными с МВД в онлайн-режиме. Данные, которые запрашивают сотрудники полиции, если не ошибаюсь, они получают их через минуту после запроса", - пояснила глава ЦБ. В свою очередь, как сказала Набиуллина, банки на основании данных из МВД блокируют карты дропперов, через которых выводятся похищенные деньги. "Это сейчас самое уязвимое звено мошенников. Мы последовательно перекрываем им кислород и будем усиливать давление... Мы делаем все для того, чтобы спокойно, как раньше, мошенники уже работать не смогли. Даже если ядро находится в другой стране, и здесь мы работаем в тесном взаимодействии с правоохранительными органами", - подчеркнула она.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ЦБ будет усиливать давление на мошенников, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ сделает все, чтобы мошенники не смогли работать

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. ЦБ РФ будет усиливать давление на мошенников, сделает все, чтобы они не смогли работать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.
"Теперь несколько слов о мошенничестве. В этом году мы получили от вас особенно много вопросов о том, что сделано, что будет сделано для борьбы с этим злом. Были вопросы и о том, как показал себя двухдневный период охлаждения по денежным переводам. Мы внимательно следим за тем, как применяют его банки, и можем сказать, что это эффективный механизм, который уже уберег сотни тысяч людей от мошенников. Крупные банки ежемесячно приостанавливают около 300 тысяч переводов на основании информации из нашей базы данных", - сказала Набиуллина.
Она подчеркнула важность того, чтобы в этой базе были максимально полные данные о мошенниках и от банков, и от МВД. "И не просто полные, но главное, чтобы они быстро к нам попадали. Для этого мы задаем жесткие требования к банкам и развиваем обмен данными с МВД в онлайн-режиме. Данные, которые запрашивают сотрудники полиции, если не ошибаюсь, они получают их через минуту после запроса", - пояснила глава ЦБ.
В свою очередь, как сказала Набиуллина, банки на основании данных из МВД блокируют карты дропперов, через которых выводятся похищенные деньги. "Это сейчас самое уязвимое звено мошенников. Мы последовательно перекрываем им кислород и будем усиливать давление... Мы делаем все для того, чтобы спокойно, как раньше, мошенники уже работать не смогли. Даже если ядро находится в другой стране, и здесь мы работаем в тесном взаимодействии с правоохранительными органами", - подчеркнула она.
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
ЦБ ожидает большой спрос на самозапрет кредитов
27 февраля, 11:17
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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