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ЦАХАЛ нанес удар по нескольким ключевым членам ХАМАС в Газе - РИА Новости, 03.04.2025
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20:00 03.04.2025 (обновлено: 20:07 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/tsahal-2009204613.html
ЦАХАЛ нанес удар по нескольким ключевым членам ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ нанес удар по нескольким ключевым членам ХАМАС в Газе - РИА Новости, 03.04.2025
ЦАХАЛ нанес удар по нескольким ключевым членам ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по нескольким "ключевым" членам палестинского движения ХАМАС в районе города Газа, заявила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2025
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2025-04-03T20:07:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по нескольким "ключевым" членам палестинского движения ХАМАС в районе города Газа, заявила в четверг пресс-служба армии. "Некоторое время назад силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по ключевым террористам, находившимся в командном центре террористической организации ХАМАС в районе города Газа", - говорится в сообщении. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа
ЦАХАЛ нанес удар по нескольким ключевым членам ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ нанес удар по нескольким ключевым членам движения ХАМАС в районе Газы

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по нескольким "ключевым" членам палестинского движения ХАМАС в районе города Газа, заявила в четверг пресс-служба армии.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по ключевым террористам, находившимся в командном центре террористической организации ХАМАС в районе города Газа", - говорится в сообщении.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
СМИ: Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников
23 марта, 06:01
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСектор Газа
 
 
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