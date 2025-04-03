https://ria.ru/20250403/tsahal-2009204613.html

ЦАХАЛ нанес удар по нескольким ключевым членам ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ нанес удар по нескольким ключевым членам ХАМАС в Газе - РИА Новости, 03.04.2025

ЦАХАЛ нанес удар по нескольким ключевым членам ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по нескольким "ключевым" членам палестинского движения ХАМАС в районе города Газа, заявила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 03.04.2025

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по нескольким "ключевым" членам палестинского движения ХАМАС в районе города Газа, заявила в четверг пресс-служба армии. "Некоторое время назад силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по ключевым террористам, находившимся в командном центре террористической организации ХАМАС в районе города Газа", - говорится в сообщении. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа