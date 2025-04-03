Рейтинг@Mail.ru
На Западе поразились странной детали в решении Трампа - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 03.04.2025 (обновлено: 16:13 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/trump-2009124106.html
На Западе поразились странной детали в решении Трампа
На Западе поразились странной детали в решении Трампа - РИА Новости, 03.04.2025
На Западе поразились странной детали в решении Трампа
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на список стран, против которых президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:56:00+03:00
2025-04-03T16:13:00+03:00
сша
россия
украина
чей боуз
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047471_0:173:2200:1411_1920x0_80_0_0_0d1bce6645755e8aa4b9401b1625c294.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на список стран, против которых президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины."ЕС будет платить 20-процентные пошлины по всем направлениям. И 25 процентов на поставки автомобилей в США. Украина и Великобритания будут платить десять и 25 процентов в некоторых случаях. России даже нет в списке", — написал он.Накануне вечером Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20 процентов.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250403/ssha-2009106317.html
https://ria.ru/20250403/ssha-2008694132.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047471_44:0:2156:1584_1920x0_80_0_0_1954a1f2eebf0f04a46f99594f92bbce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, чей боуз, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, скотт бессент, в мире
США, Россия, Украина, Чей Боуз, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, Скотт Бессент, В мире
На Западе поразились странной детали в решении Трампа

Журналист Боуз: пошлины США будут платить ЕС, Британия и Украина, но не Россия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на список стран, против которых президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины.
"ЕС будет платить 20-процентные пошлины по всем направлениям. И 25 процентов на поставки автомобилей в США. Украина и Великобритания будут платить десять и 25 процентов в некоторых случаях. России даже нет в списке", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
WSJ: новые пошлины подрывают миропорядок, созданный самими США
Вчера, 14:08
Накануне вечером Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
По мнению Трампа, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20 процентов.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Штаты ищут способ спасти национальную гордость
Вчера, 08:00
 
СШАРоссияУкраинаЧей БоузДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортСкотт БессентВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала