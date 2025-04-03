https://ria.ru/20250403/trump-2009124106.html

На Западе поразились странной детали в решении Трампа

На Западе поразились странной детали в решении Трампа - РИА Новости, 03.04.2025

На Западе поразились странной детали в решении Трампа

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на список стран, против которых президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:56:00+03:00

2025-04-03T14:56:00+03:00

2025-04-03T16:13:00+03:00

сша

россия

украина

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дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

скотт бессент

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на список стран, против которых президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины."ЕС будет платить 20-процентные пошлины по всем направлениям. И 25 процентов на поставки автомобилей в США. Украина и Великобритания будут платить десять и 25 процентов в некоторых случаях. России даже нет в списке", — написал он.Накануне вечером Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.По мнению Трампа, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20 процентов.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

https://ria.ru/20250403/ssha-2009106317.html

https://ria.ru/20250403/ssha-2008694132.html

сша

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украина

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