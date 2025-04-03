На Западе поразились странной детали в решении Трампа
Журналист Боуз: пошлины США будут платить ЕС, Британия и Украина, но не Россия
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X обратил внимание на список стран, против которых президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины.
"ЕС будет платить 20-процентные пошлины по всем направлениям. И 25 процентов на поставки автомобилей в США. Украина и Великобритания будут платить десять и 25 процентов в некоторых случаях. России даже нет в списке", — написал он.
Накануне вечером Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
При этом в списке государств, к которым применят эти меры, нет России и Белоруссии.
По мнению Трампа, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20 процентов.
В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
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