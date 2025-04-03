https://ria.ru/20250403/trevoga-2009105504.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.04.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:04:00+03:00
2025-04-03T14:04:00+03:00
2025-04-03T14:13:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса на 14.09 мск, тревога звучит на всей территории страны, в том числе в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250329/vzryvy-2008066053.html
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украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве