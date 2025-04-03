Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме оценили решение Трампа ввести масштабные пошлины - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/tramp-2009220477.html
В Белом доме оценили решение Трампа ввести масштабные пошлины
В Белом доме оценили решение Трампа ввести масштабные пошлины - РИА Новости, 03.04.2025
В Белом доме оценили решение Трампа ввести масштабные пошлины
Решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины не является безумным, поскольку подобная политика успешно проводилась американскими... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T23:05:00+03:00
2025-04-03T23:05:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины не является безумным, поскольку подобная политика успешно проводилась американскими властями на протяжении долгого времени, заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хэссетт в интервью телеканалу Fox News. "В этой политике нет ничего безумного. В реальности эта политика, которую испытывали и она была эффективной в Соединенных Штатах на протяжении 150 лет. Я думаю, что первым принятым законом, или одним из первых законов, были пошлины", - сообщил он.Хэссетт добавил, что от главы государства зависит, будет ли Вашингтон вносить изменения в принятые меры. При этом чиновник признал, что если торговые партнеры США, в частности Евросоюз, обратятся к Трампу для переговоров по вопросу пошлин, то глава Белого дома, "разумеется, выслушает". Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html
https://ria.ru/20250403/ekspert-2009206949.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Белом доме оценили решение Трампа ввести масштабные пошлины

Белый дом: решение Трампа ввести масштабные пошлины не является безумным

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины не является безумным, поскольку подобная политика успешно проводилась американскими властями на протяжении долгого времени, заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хэссетт в интервью телеканалу Fox News.
"В этой политике нет ничего безумного. В реальности эта политика, которую испытывали и она была эффективной в Соединенных Штатах на протяжении 150 лет. Я думаю, что первым принятым законом, или одним из первых законов, были пошлины", - сообщил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин
Вчера, 21:47
Хэссетт добавил, что от главы государства зависит, будет ли Вашингтон вносить изменения в принятые меры. При этом чиновник признал, что если торговые партнеры США, в частности Евросоюз, обратятся к Трампу для переговоров по вопросу пошлин, то глава Белого дома, "разумеется, выслушает".
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Эксперт рассказал, как пошлины Трампа могут помочь России
Вчера, 20:21
 
СШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала