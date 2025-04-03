https://ria.ru/20250403/tramp-2009220477.html

В Белом доме оценили решение Трампа ввести масштабные пошлины

В Белом доме оценили решение Трампа ввести масштабные пошлины - РИА Новости, 03.04.2025

В Белом доме оценили решение Трампа ввести масштабные пошлины

Решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины не является безумным, поскольку подобная политика успешно проводилась американскими... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T23:05:00+03:00

2025-04-03T23:05:00+03:00

2025-04-03T23:05:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины не является безумным, поскольку подобная политика успешно проводилась американскими властями на протяжении долгого времени, заявил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хэссетт в интервью телеканалу Fox News. "В этой политике нет ничего безумного. В реальности эта политика, которую испытывали и она была эффективной в Соединенных Штатах на протяжении 150 лет. Я думаю, что первым принятым законом, или одним из первых законов, были пошлины", - сообщил он.Хэссетт добавил, что от главы государства зависит, будет ли Вашингтон вносить изменения в принятые меры. При этом чиновник признал, что если торговые партнеры США, в частности Евросоюз, обратятся к Трампу для переговоров по вопросу пошлин, то глава Белого дома, "разумеется, выслушает". Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.

https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html

https://ria.ru/20250403/ekspert-2009206949.html

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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире