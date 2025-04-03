В США назвали последний козырь Трампа против Путина
Риттер назвал добросовестность последним козырем Трампа на переговорах с Путиным
© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу в переговорах с президентом России Владимиром Путиным остается лишь добросовестно признать поражение США на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom".
Так он ответил на вопрос ведущего Эндрю Наполитано о том, остались ли у главы Белого дома хоть какие-то козыри в переговорах с Москвой.
"Почти никаких. Это заведомо проигрышная партия. Хотя, прошу прощения, один козырь у него все же есть — это карта добросовестности. И ее суть — не в соперничестве, а в признании: положить карты на стол и сказать прямо — "Я не играю по этим правилам. <…> Мы проиграли, и моя задача теперь — смягчить последствия поражения", — отметил эксперт.
«
"Карта добросовестности — это не жест доброй воли, а серьезная стратегическая ставка", — уверен Риттер.
Восемнадцатого марта президенты Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>