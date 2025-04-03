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В США назвали последний козырь Трампа против Путина

В США назвали последний козырь Трампа против Путина - РИА Новости, 03.04.2025

В США назвали последний козырь Трампа против Путина

Американскому лидеру Дональду Трампу в переговорах с президентом России Владимиром Путиным остается лишь добросовестно признать поражение США на Украине, заявил РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T22:44:00+03:00

2025-04-03T22:44:00+03:00

2025-04-03T22:44:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Американскому лидеру Дональду Трампу в переговорах с президентом России Владимиром Путиным остается лишь добросовестно признать поражение США на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу "Judging Freedom".Так он ответил на вопрос ведущего Эндрю Наполитано о том, остались ли у главы Белого дома хоть какие-то козыри в переговорах с Москвой."Почти никаких. Это заведомо проигрышная партия. Хотя, прошу прощения, один козырь у него все же есть — это карта добросовестности. И ее суть — не в соперничестве, а в признании: положить карты на стол и сказать прямо — "Я не играю по этим правилам. <…> Мы проиграли, и моя задача теперь — смягчить последствия поражения", — отметил эксперт.По мнению Риттера, лучшая из стратегий, которую может выбрать Трамп, заключается в том, чтобы отдать России все, что ей нужно, при этом оставив себе достаточно для того, чтобы поражение Вашингтона не было абсолютным.США, считает аналитик, должны выступить за мир, признав, что конфликт на Украине был их опосредованной войной против России."Карта добросовестности — это не жест доброй воли, а серьезная стратегическая ставка", — уверен Риттер.Восемнадцатого марта президенты Путин и Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250403/kiev-2009192967.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины